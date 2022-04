Come finisce Il Paradiso delle Signore 6? Arrivano le anticipazioni delle puntate finali che andranno in onda su Rai 1 dal 25 al 29 aprile 2022 e su Rai Play. Una settimana che non lascerà un attimo di pace ai telespettatori, dato che ci sarà un colpo di scena dietro l'altro. Gemma, venuta a sapere di essere stata lasciata da Marco per Stefania, deciderà di ricattarla nella maniera più cattiva possibile: rivalendosi su Gloria. Sarà un gesto inaspettato della povera Moreau a cambiare le carte in tavola. Attenzione anche a Umberto che, a dispetto di ogni previsione, sarà disposto a lasciare Villa Guarnieri per stare con Flora, la donna che ama.

Guarnieri lascerà Adelaide, senza sapere a cosa andrà incontro.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 25-29 aprile 2022

Come si poteva ben immaginare, l'amore tra Stefania e Marco è in pericolo. Gemma scopre che la sorellastra non ha mantenuto la promessa e così decide di vendicarsi, ricattandola nella maniera più subdola possibile: se non lascerà Marco, denuncerà Gloria.

La povera Stefania, nella speranza di proteggere la madre, cercherà di stare lontano da Marco ma sarà alquanto difficile, specie dopo che lui le farà la proposta di fidanzamento ufficiale.

Nel frattempo, Dante farà ammenda davanti a tutto lo staff de Il Paradiso delle Signore e, con il benestare di Vittorio, si riunirà finalmente alla sua Beatrice.

Umberto lascia Adelaide e Villa Guarnieri

Le anticipazioni delle puntate finali Il Paradiso delle Signore lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Umberto spiazzerà tutti con una decisione inaspettata.

Flora sta per partire per l'America, ormai certa di non avere più nulla a Milano. Ma ecco che Umberto la raggiunge e le dice di restare, perché è innamorato di lei.

Ebbene sì, Umberto lascia Adelaide per la giovane Ravasi ed è anche disposto ad abbandonare Villa Guarnieri.

Adelaide non la prenderà affatto bene e, ferita nell'orgoglio, giurerà a se stessa di vendicarsi sia di Umberto che di Flora.

Gloria si costituisce in segreto, finale Il Paradiso delle Signore 6

Stefania è in un vicolo cieco e non sa come fare per proteggere la madre.

A pensarci è proprio Gloria che, con una scelta davvero coraggiosa, si costituisce in segreto. Marco raggiungerà poi Stefania al matrimonio di Anna e Salvo, facendo trionfare il loro amore.

Attenzione anche a Marcello, che lascia Ludovica. La povera Brancia trova un po' di pace tra le braccia di Ferdinando e decide di partire con lui per la Grecia.

Quando Marcello lo viene a sapere capisce di aver fatto una scelta avventata e prova a raggiungere Ludovica, ma ormai sembra essere troppo tardi.