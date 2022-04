Le trame Il Paradiso delle Signore si fanno sempre più interessanti. Marco ha lasciato Gemma, ormai consapevole di essere innamorato perso di Stefania. La giovane Colombo soffre e si trova tra due fuochi. Da una parte ha promesso a Gemma di lasciar perdere Marco, arrivando persino a rinunciare a lavorare in redazione, ma dall'altra non fa che pensare a Marco e quel bacio. Lo ha confidato a Gloria, che con le sue sagge e amorevoli parole di madre, sembra averle chiarito le idee. Nel finale di stagione, la situazione prenderà una piega inaspettata.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marco sceglie Stefania

Nella puntata di lunedì 11 aprile, il giovane Sant'Erasmo si è liberato di un grosso peso, finalmente consapevole di ciò che vuole. Ha parlato a cuore aperto con Adelaide, confessandole di essersi innamorato di Stefania.

Inevitabile la reazione della contessa, che ha definito questa situazione ''un romanzetto di quart'ordine''. Furiosa con il nipote per aver disonorato il buon nome dei Guarnieri, ha promesso a Umberto che farà di tutto per farlo tornare sui suoi passi, certa che anche Gemma sia d'accordo.

Marco ha raggiunto Stefania e, senza se e senza ma, le ha detto di essersi innamorato di lei, lasciandola senza parole. Ci vorrà tempo, certo, ma il loro è un amore che non può essere messo da parte e al quale rinunciare.

Adelaide si allea con Gemma

Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore rivelano che tra Stefania e Marco ci sarà un avvicinamento molto romantico. Tuttavia, proprio sul più bello, un imprevisto li coglierà impreparati.

Ebbene sì, perché Adelaide è disposta a tutto per aiutare Gemma a riconquistare Marco. La contessa non è solita andare con i piedi di piombo e non si spaventa davanti a nulla.

Non fatichiamo a immaginare che metta in atto un piano per separare per sempre Stefania dal nipote.

Dunque, la storia tra Marco e Stefania è a serio rischio, ma non solo. Per fare in modo che il nipote dimentichi la giovane Colombo, Gemma e Adelaide potrebbero anche rivalersi su Gloria.

Stefania in pericolo? Finale Il Paradiso delle Signore 6

Ovviamente, Adelaide non farebbe mai del male al nipote e dunque la ''vittima sacrificale'' pare essere Stefania. Che cosa avrà in mente la contessa? Gemma non è certo meno tenace e sarà in tutto e per tutto decisa a seguire le indicazioni della sua alleata.

Attenzione però, perché non è detto che Adelaide e Gemma riescano a separare Stefania e Marco. Nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore ci potrebbe essere il lieto fine e non solo per i due innamorati. I fan sognano che la famiglia Colombo si riunisca e chissà che in essa in faccia parte anche Marco.