Il finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è alle porte e le anticipazioni confermano che le vicende legate al più importante magazzino milanese si concluderanno con un lieto fine. I telespettatori di Rai1 potranno assistere alle attesissime nozze di Salvatore Amato e Anna Imbriani. Dopo tante peripezie, i due giovani innamorati potranno presto coronare il loro sogno d'amore, circondati dall'affetto dei loro cari. Ad essere presente al matrimonio del barista e della giovane contabile saranno anche i fratelli Amato: Elena e Antonio torneranno anche se per poco in città per festeggiare Salvatore.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, tornano Elena e Antonio

Fiori d'arancio a conclusione della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Nelle ultime scene della soap si festeggerà il matrimonio di Anna Imbriani e Salvatore Amato. Le anticipazioni rivelano che saranno delle nozze mozzafiato, esito di una relazione alquanto impetuosa, causata dai tentennamenti del giovane Amato circa il passato della contabile. Legati da un affetto reciproco, i due fidanzati saranno finalmente pronti a dare una svolta alle loro vite, anche per il bene della piccola Irene. Secondo alcuni spoiler sembrerebbe che la figlia di Anna, poco prima del matrimonio, esprimerà l'intenzione di trasferirsi a Milano. Perciò gli sposi non dovranno più lasciare la città, i loro amici e soprattutto Salvo non dovrà rinunciare alla sua amata Caffetteria.

Dunque il matrimonio tra Anna e Salvo sarà al centro delle trame durante l'ultima puntata della fiction. Tra gli invitati alla cerimonia inoltre ci saranno due graditissimi ritorni. Si tratta di Antonio Amato ed Elena, ovvero il fratello e la cognata dello sposo. La giovane coppia tornerà in città per festeggiare il fratello in questo giorno indimenticabile.

Il Paradiso 6, Marta non torna a Milano

Le anticipazioni circa le ultime scena della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, previste per venerdì 29 aprile 2022, confermano che Marta non tornerà in città. Sembra che Vittorio dovrà affrontare i soprusi di Dante con l'aiuto di Beatrice e Roberto, rispettivamente la cognata ed il migliore amico del direttore.

Per quanto riguarda invece Romagnoli, le trame rivelano che sarà sommerso dai sensi di colpa per aver fatto soffrire Beatrice e deciderà di rinunciare alle quote del grande magazzino, sottratte precedentemente ad Umberto Guarnieri. Dopo tanti sacrifici, il dottor Conti potrà finalmente rasserenarsi di essere l'unico proprietario dell'atelier e non potrà fare a meno di condividere questo traguardo con il suo staff.