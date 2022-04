Scorrendo le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 23 aprile, si viene a sapere che Nunzio perderà il ballottaggio contro LDA. Sarà quindi il ballerino di latino americano il nuovo eliminato di Amici. Un duro colpo per il pubblico che di certo non voleva assistere ad un ballottaggio tra i due allievi più amati di questa edizione. Per questo, molti utenti si sono riversati sui social criticando l'operato della giuria.

Nunzio eliminato nella puntata di Amici del 23 aprile

Puntuali come sempre, sono apparse in rete le anticipazioni sulla nuova puntata del Serale di Amici in onda su Canale 5 il prossimo 23 aprile.

Questa volta ad essere eliminato sarà il ballerino di latino americano Nunzio Stancampiano. Un duro colpo per i fan del Talent, visto che Nunzio era riuscito ad entrare nel cuore dei telespettatori grazie al suo talento e alla sua simpatia. Dall'inizio del Serale, il ballerino della squadra di Raimondo Todaro, è riuscito a replicare alle critiche della maestra Celentano con ironia. I suoi tutorial di ballo dedicati ad Alessandra Celentano sono diventati virali. Anche per questo e per il suo indubbio talento, il pubblico è rimasto deluso nello scoprire che sarà proprio lui a dover abbandonare la scuola di Amici.

Scontro finale Nunzio Vs LDA, i social insorgono: 'Ballottaggio disgustoso'

Ma ciò che più ha fatto insorgere gli utenti, è stato il fatto che la giuria abbia mandato al ballottaggio finale Nunzio e LDA, altro allievo molto amato dal pubblico di Amici.

Luca, D'Alessio è il primo allievo cantante a raggiungere l’oro e il platino in tempi record. Fortunatamente per lui, alla fine la giuria deciderà di salvarlo, ma a discapito di Nunzio. Va detto che, prima di arrivare al ballottaggio a due tra Nunzio e LDA, i tre giurati, Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, salveranno Dario.

Leggendo i commenti apparsi sui social in merito, si può capire come gran parte degli utenti non siano per nulla contenti dell'operato della giuria. In rifeimento allo scontro finale tra Nunzio e LDA, si legge: "Sto ballottaggio è disgustoso". Alcuni utenti ritengono che sia ingiusto il ballottaggio finale tra Nunzio e LDA.

Il pubblico di Amici contesta la giuria: 'Triste per Nunzio ma felice per Luca'

Altri commenti apparsi in rete affermano: "A me dispiace per Nunzio perché era tra i miei preferiti, ma allo stesso tempo sono contenta per Luca". Sempre sulla stessa linea, ce ne sono altri: "Sono triste per Nunzio, ma sono felice per Luca che meritava di restare". In sostanza, gran parte del pubblico contesta l'operato della giuria. C'è chi addirittura ha proposto un cambio dei tre giudici. Insomma, il verdetto di questa sesta puntata del Serale di Amici non piace per nulla ai fedelissimi fan del Talent. Va ricordato che anche nella puntata del 23 aprile, ci sarà una sola eliminazione. L'eliminazione di Nunzio è stata annunciata sul web ma per avere la certezza di quanto accaduto nella registrazione, bisognerà attendere la messa in onda della puntata del Serale di Amici di sabato 23 aprile.