Puntata finale de Il Paradiso delle Signore ricchissima di emozioni ed eventi inaspettati, che apriranno le porte alle nuove trame in onda a settembre 2022, sempre su Rai 1. L'amore trionferà, Salvatore e Anna diventeranno marito e moglie dopo un fidanzamento lampo non privo di problemi e intoppi. Imbriani ha tenuto il freno a mano per diverso tempo, temendo che Salvo la giudicasse per il fatto di avere una figlia. Di certo il giovane Amato non è di ampie vedute, ma grazie all'amore provato per Anna ha accettato di buon grado la situazione, affezionandosi alla dolce Irene e facendo di tutto per farsi accettare a sua volta.

Dolcissimo il suo gesto nel far cucire una pigotta ad Agnese, che tanto è piaciuta alla bimba. Nonostante l'affetto per Salvo, Irene non era pronta a trasferirsi a Milano, ma questo non ha impedito a Salvatore di sacrificare tutto ed essere disposto a vivere nel loro paesino. Per fortuna la bimba ha cambiato idea e ha accettato di vivere nella grande città, facendo il più bel regalo di nozze a mamma Anna e "papà" Salvo. Ma non tutto andrà come previsto, come hanno anticipato Emanuel Caserio (Salvatore Amato) e Giulia Vecchio (Anna Imbriani).

Il Paradiso delle Signore 7, prime anticipazioni

Iniziano ad arrivare le prime anticipazioni sulla nuova stagione Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda a settembre su Rai 1.

Come sempre le indiscrezioni arrivano dagli stessi attori sui loro profili social o tramite interviste. A tal proposito si sa cosa succederà tra Adelaide e Umberto dopo l'ultima puntata.

In una sua recente intervista Roberto Farnesi ha infatti svelato che Umberto fuggirà con Flora, lasciando non solo Adelaide, ma anche Villa Guarnieri.

Una nuova vita aspetta il commendatore, ma attenzione: la contessa sta tramando una terribile vendetta, ferita nel cuore e nell'orgoglio.

Nella nuova stagione si inizierà proprio dalla loro storia d'amore, che verrà contrastata dall'algida e spietata contessa. Che ne sarà invece di Salvatore e Anna?

Salvatore scopre il segreto di Anna, spoiler Il Paradiso 7

Il buon Salvo ha accettato di sposare Anna, anche se già con una figlia, affezionandosi molto alla bimba e andando contro ogni pregiudizio. Peccato che Imbriani non sia stata sincera con lui.

Emanuel Caserio, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che presto Salvo verrà a sapere il segreto che Anna gli ha tenuto nascosto per tutto questo tempo: ''Non so cosa succederà quando scoprirà che Anna non gli ha detto tutta la verità”.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che Salvo non prenderà bene quanto scoperto, ma questa storyline verrà ampiamente sviluppata nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7.

Giulia Vecchio ha rincarato la dose: “Anna teme il giudizio di Salvatore e della sua famiglia'", aggiungendo che, subito dopo le nozze, per la coppia ci saranno dei problemi. Cosa succederà tra loro? Non resta che aspettare gli episodi inediti della soap in onda a settembre.