In occasione della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda giovedì 28 aprile, Enrica Bonaccorti si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio, l'opinionista ha puntato il dito contro i fan di Lulù Selassié. La diretta interessata ha spiegato a Barbara d'Urso si essere stata insultata, minacciata e dipinta come razzista solo per avere speso parole di stima nei confronti della famiglia di Manuel Bortuzzo.

L'accaduto

Dopo la fine della relazione tra Manuel e Lulù, Barbara d'Urso si era occupata della vicenda. Tra gli ospiti di Pomeriggio 5 aveva espresso la sua opinione anche Enrica Bonaccorti.

La diretta interessata, senza peli sulla lingua, aveva affermato: "Grazie a Dio la famiglia Bortuzzo è intervenuta". Secondo il pensiero dell'opinionista, Manuel e Lulù sarebbero l'opposto: "Lei è viziata ed egoista".

Il commento di Bonaccorti, però, sembrerebbe non essere stato gradito dai fan della Principessa.

Lo sfogo dell'opinionista

Nuovamente ospite di Barbara d'Urso, Enrica Bonaccorti è stata protagonista di uno sfogo. La diretta interessata ha raccontato di essere raggiunta sui social dai fan di Lulù Selassié e di non avere ricevuto parole al miele.

Bonaccorti ha sbottato: "Mi hanno minacciata e offesa". Come un fiume in piena l'opinionista ha sostenuto che non è normale che quando un pensiero non corrisponde a quello di un altro, sui social si venga insultati, offesi, minacciati e dipinti come razzisti.

A tal proposito, la diretta interessata ha fatto sapere di essere a Pomeriggio 5 in qualità di opinionista, quindi ha tutto il dovere di esprimere la sua opinione.

Enrica Bonaccorti ha rivelato che gli insulti sono arrivati solamente per avere spezzato una lancia a favore della famiglia Bortuzzo: "Apriti cielo". Infine, la diretta interessata ha ribadito di avere visto Lulù Selassié come una persona capricciosa e viziata.

Al tempo stesso, però, l'opinionista ha sostenuto che la Principessa sia stata realmente innamorata di Manuel Bortuzzo.

Gli ex 'vipponi' del GFVip si schierano

Intervenuto a Casa Chi, Gianmaria Antinolfi ha rivelato di essere legato a Manuel Bortuzzo ma anche a Lulù Selassié. Secondo il 36enne campano, se il nuotatore ha preso una decisione simile è solo perché non sentiva di essere tranquillo.

A detta di Gianmaria, Manuel in questo momento avrebbe altre priorità più importanti rispetto all'amore: la preparazione per le paralimpiadi e tornare a camminare un giorno.

Per l'ex "vippone" del GFVip 6, Bortuzzo, per realizzare i suoi obbiettivi ha bisogno di tranquillità, cosa che con la principessa potrebbe essere venuta a mancare. Secondo l'imprenditore, Manuel e Lulù avevano solamente una visione differente.