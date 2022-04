Termina la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, ma iniziano ad arrivare le prime anticipazioni sui nuovi episodi che andranno in onda a settembre. Colpo di scena inaspettato per Umberto, che lascia Adelaide e sceglie Flora. A dare qualche informazione in più è proprio Roberto Farnesi, l'attore che interpreta Umberto Guarnieri nella soap campionessa di ascolti su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni nuova stagione

Un finale aperto a tantissime strade quello della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Flora era pronta a lasciare tutto per dimenticare il suo amore impossibile per Umberto, accettando l'importante offerta lavorativa che l'avrebbe portata in America.

Del resto è stato lo stesso Umberto ad allontanarla, preferendo restare accanto alla contessa. Ma ecco il colpo di scena: per la prima volta Guarnieri ha deciso di seguire il cuore e rincorrere Flora, confessandole il suo amore e implorandola di non partire.

La storia d'amore tra Umberto e Flora continuerà nelle nuove puntate in onda a settembre, ma non sarà tutta rose fiori. Già, perché Adelaide sta meditando una tremenda vendetta ai danni di Guarnieri, che le ha spezzato il cuore e messa in ridicolo.

Roberto Farnesi: 'Umberto segue il cuore'

In una sua recente intervista a TvMia, Farnesi ha rilasciato alcune anticipazioni su ciò che succederà tra Umberto e Flora nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore.

La giovane Ravasi è entrata in punta di piedi nella vita del commendatore, ma da subito si è creato un feeling. Durante l'assenza della contessa, i due si sono lasciati andare alla passione, durata però solo una notte.

Umberto, infatti, ha deciso di stare accanto ad Adelaide, distruggendo le speranze di Flora. Ma al cuor non si comanda, come ha raccontato Roberto Farnesi: ''Il mio personaggio, Umberto, deciderà di seguire il cuore.

E lascerà la contessa Adelaide per fuggire con Flora Gentile”.

Umberto e Adelaide torneranno insieme? Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Dunque, come anticipa Roberto Farnesi, Umberto farà una scelta sentita, ma difficile. Dopo aver lasciato Adelaide e Villa Guarnieri, fuggirà con Flora, ancora non si sa dove.

Ciò che è certo è che Adelaide si vendicherà e non avrà la mano leggera, anche perché le quote di Umberto del Paradiso saranno restituite a lei.

Ciò significa che Guarnieri potrebbe davvero perdere tutto per amore.

Ovviamente non si esclude che l'amore tra Umberto e Flora sia solo un fuoco di paglia e che Guarnieri decida di tornare sui suoi passi. Al momento, però, pare proprio che la contessa sia fuori dai gioghi. Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7, infatti, gli episodi inizieranno con la nuova vita di Umberto e Flora, soli contro tutti e tutto.