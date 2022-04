Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato nostrano per gli episodi conclusivi della sesta stagione, che andranno in onda dal 25 al 29 aprile, raccontano che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) dirà addio ai suoi colleghi dell'atelier a seguito della scelta di intraprendere una nuova avventura lavorativa negli Stati Uniti. Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), intanto si renderà conto di voler stare con la figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Adelaide, al contempo, dovrà prendere atto che il cognato si è invaghito dell'ex stilista della boutique ed è disposto a lasciare Villa Guarnieri. Dante Romagnoli (Luca Bastianello), in ultimo, consegnerà alla contessa le quote dell'atelier che erano del commendatore, sebbene sia ignaro che Adelaide voglia farla pagare al cognato per averla lasciata.

Umberto diviso tra Flora e Adelaide

Sin dall'inizio della sesta stagione, quando Flora si era appena insediata a Villa Guarnieri, il triangolo amoroso tra la giovane Ravasi, il commendatore Umberto e la contessa Adelaide sembrava più che plausibile e, difatti, i telespettatori non sono rimasti delusi in tal senso.

A giocare un ruolo fondamentale per la nascita di tale "ménage à trois", è stata la fuga della contessa quando era ricercata dall'Interpol a causa della sua implicazione nel caso Ravasi.

In quell'occasione, Flora e Umberto sono finiti a letto insieme e tale momento focoso era stato vissuto in maniera differente dai due: l'ex stilista che aveva finito per innamorarsi del commendatore e quest'ultimo che, invece, sembrava non pensare ad altro che ritrovare la cognata.

A cambiare nuovamente le carte in tavola, però, sarà la decisione di Ravasi junior di lasciare l'Italia alla volta dell'America per lavoro.

Nel finale della sesta stagione, come anticipato, Umberto capirà di amare Flora e, dopo aver lasciato Adelaide, sarà disposto anche a lasciare la Villa pur di seguirla.

Adelaide potrebbe cedere a Vittorio le quote che erano di Umberto

Umberto e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sono stati i proprietari storici del grande magazzino milanese, almeno finché Dante non ha ricattato il commendatore per ottenere le quote di quest'ultimo.

Romagnoli, però, intraprenderà un insolito percorso di redenzione per amore di Beatrice (Caterina Bertone) e deciderà di restituire ad Adelaide le quote che erano di Guarnieri senior.

La contessa, decisa a vendicarsi del cognato per averla lasciata, nella settima stagione dello sceneggiato, potrebbe cedere a Vittorio le quote che erano del commendatore. Così facendo, Adelaide si assicurerebbe di consegnare le quote, e di conseguenza la proprietà totale della boutique, a una persona di fiducia e, allo stesso tempo, farebbe un grosso sgarbo a Umberto, evitando di dirgli del dietrofront dell'italo americano.