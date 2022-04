L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per le giornate del 18 e 19 aprile, quando alle 15:55 andranno in onda su Rai 1 le nuove puntate in prima visione. Le anticipazioni della soap rivelano che Marco confermerà di volere a tutti i costi Stefania e di non essere intenzionato ad arrendersi.

Intanto Adelaide finirà per ricattare Umberto, mentre le condizioni di salute di Beatrice desteranno grande preoccupazione e spavento.

Beatrice ancora in gravi condizioni: anticipazioni Il Paradiso 6 del 18 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 aprile riportano che Vittorio informerà i suoi collaboratori di quanto accaduto a Beatrice e delle sue condizioni di salute.

La donna è in coma, e il suo quadro clinico risulta alquanto preoccupante.

Ferdinando deciderà di prendere in mano le redini della situazione e confesserà i suoi sentimenti a Ludovica, dicendole di essersi innamorato di lei. Flora, invece, inizierà a fantasticare su un'ipotetica relazione con il commendatore Guarnieri.

Dante affronta a muso duro Vittorio Conti

Gli spoiler del 18 aprile della soap evidenziano che Flora comincerà a pensare a come potrebbe essere la sua vita accanto a Umberto. Quest'ultimo, nel frattempo, sarà alle prese con Adelaide, alla quale cercherà di far capire una volta per tutte che non nutre alcun interesse per la giovane stilista.

Dante deciderà di affrontare di petto Vittorio Conti, rivendicando il suo diritto di stare al fianco di Beatrice in questo momento così delicato.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 è confermato anche per il pomeriggio del 19 aprile.

Marco non si arrende con Stefania, Umberto ricattato: anticipazioni Il Paradiso 6 del 19 aprile

Le anticipazioni della soap opera Rai preannunciano che Marco scriverà un biglietto per Stefania nel quale le dirà di essere disposto ad attenderla tutte le sere in piazza, alle ore 19, pur di vederla e di poter trascorrere del tempo con lei.

Il nipote della contessa Adelaide, dunque, rivendicherà la sua volontà di frequentare Stefania e di essere disposto a tutto pur di conquistarla e di far breccia nel suo cuore.

Umberto, invece, avrà un confronto con Adelaide e dovrà fare i conti con l'ennesimo ricatto che lo metterà a dura prova.

Le condizioni di salute di Beatrice non miglioreranno. La donna sarà ancora in coma, mentre Vittorio Conti penserà di cedere le quote del negozio nelle mani di Dante, sapendo che in questo momento non potrà occuparsene come vorrebbe.