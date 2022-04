L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 è confermato dal 18 al 22 aprile 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. I colpi di scena e le sorprese non mancheranno in questi nuovi episodi che si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Beatrice: dopo il drammatico incidente stradale, la donna si ritroverà in un letto d'ospedale, mentre lotta tra la vita e la morte.

Intanto Gemma continua a non arrendersi con Marco: sogna e spera ancora di poterlo riconquistare e di ricostruire la loro relazione.

Beatrice in coma, Dante spiazza: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 18 al 22 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in programma fino al 22 aprile rivelano che dopo il drammatico incidente stradale, Vittorio sarà al cospetto di Beatrice in ospedale.

Il quadro clinico della donna non sarà subito dei migliori: Beatrice si trova in coma e questo farà preoccupare moltissimo il dottor Conti, che chiederà subito ad un noto medico di prendersi cura della donna.

Devastato da quanto è accaduto, Vittorio deciderà di cedere le quote del magazzino a Dante Romagnoli: sarà lui a gestire il tutto anche se, Conti, porrà delle sue condizioni ben precise.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 aprile, rivelano che nel momento in cui Beatrice si risveglierà dal coma, Dante si precipiterà da lei e le confesserà tutto il suo amore.

Gemma vuole riconquistare Marco: anticipazioni Il Paradiso 6 al 22 aprile

Romagnoli, come se non bastasse, si presenterà anche da Vittorio e comunicherà di essere disposto a rinunciare alla gestione del negozio per amore di Beatrice.

Occhi puntati anche su Marco e Stefania: le anticipazioni della soap opera rivelano che i due continueranno ad essere innamorati in gran segreto e a vivere di nascosto questo loro amore.

Gemma, intanto, comincerà ad avere dei seri sospetti sulla tresca tra Marco e la sorellastra ma, al tempo stesso, non si arrenderà, convinta di poter riconquistare di nuovo il nipote della contessa.

Gli ultimi episodi de Il Paradiso 6 previsti nella settimana 25-29 aprile

Insomma la penultima settimana di messa in onda della soap opera, fino al 22 aprile si preannuncia decisamente imperdibile per i tantissimi fan-spettatori, in attesa poi di vedere in onda il gran finale di sempre de Il paradiso delle signore, previsto nella settimana 25-29 aprile 2022.

Una sesta stagione che è stata premiata dagli ascolti, con risultati auditel decisamente positivi su Rai 1: la media di spettatori, infatti, è stata di oltre due milioni di fedelissimi al giorno, con picchi che hanno portato la soap a toccare anche il 22% di share nel pomeriggio, e battendo così la concorrenza Mediaset, rappresentata dal daytime di Amici 21.