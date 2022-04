Aurora Colombo è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino, giunta da pochissimo a Uomini e donne. La ragazza sembra avere le idee chiare, tanto che in una recente intervista si è detta convinta di riuscire a conquistare Luca.

U&D, Aurora attratta da Luca Salatino: "È stata una sorpresa'

Il percorso di Luca Salatino a Uomini e donne sembrava essere ormai concentrato sulle due corteggiatrici Lilli e Soraia. A scombussolare tutto è arrivata Aurora Colombo. Tra la nuova arrivata e il tronista l'attrazione è papabile. Lui stesso ha dichiarato che Aurora gli piace molto più fisicamente rispetto alle altre due corteggiatrici.

Intervistata dal magazine del programma di Maria De Filippi, Aurora ha spiegato I motivi che l'hanno spinta a scendere per corteggiare Luca. Ha dichiarato di essere rimasta colpita dalla sua simpatia e dalla semplicità. Non solo, ha ammesso come, sin dal loro primo incontro, lei e Luca si siano trovati subito in sintonia. "Per me è stata una sorpresa", ha inoltre aggiunto Aurora.

Aurora Colombo è certa di conquistare Luca a Uomini e donne

Secondo Aurora, lei e Luca sono molto simili. Amano le piccole cose ed entrambi sono persone molto "pratiche". Questo almeno è quello che ha potuto constatare sino a questo momento. Il loro percorso è appena iniziato, ma di certo promette bene. "Sarò semplicemente me stessa" ha confessato la nuova corteggiatrice.

Nonostante il suo percorso sia solo all'inizio, non sembra essere spaventata da Lilli e Soraia, con le quali Luca esce già da qualche mese. Secondo Aurora c'è un motivo se il tronista ha accettato di conoscere un'altra persona, nonostante avesse un percorso già ben avviato con le altre due corteggiatrici, come quanto capitato nel caso di Matteo Ranieri e Valeria insegna.

U&D, Aurora sulla reazione di Soraia: 'Del tutto comprensibile'

Aurora ha quindi colto l'occasione per dire il suo pensiero sulle sue rivali Lilli e Soraia. Quest'ultima ha avuto una forte reazione quando Aurora si è presentata in studio. Una reazione del tutto comprensibile ha dichiarato Aurora, che non ha voluto esprimere giudizi sulle due rivali, in quanto non le conosce bene.

Quello che sa di loro lo ha visto attraverso la tv. Di certo, ha confidato Aurora, entrambe sono delle bravissime ragazze. Ora resta da capire se Aurora riuscirà veramente a rapire il cuore di Luca Salatino. Per scoprirlo, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Uomini e donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.