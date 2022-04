Il Paradiso delle signore 6 è confermato nella settimana dal 18 al 22 aprile 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco e Stefania, i quali si convinceranno sempre più del forte sentimento che li lega e li unisce.

Occhi puntati anche su Beatrice: dopo il terribile incidente stradale, la donna si ritroverà a dover lottare tra la vita e la morte in un letto di ospedale, destando grande preoccupazione tra i suoi familiari e le persone a lei care.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 aprile: Stefania e Marco si ritrovano in intimità

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 22 aprile 2022, rivelano che Gloria continuerà a essere al fianco di sua figlia Stefania, in questo momento così delicato.

La donna esorterà la ragazza a non arrendersi: consapevole del forte sentimento che prova nei confronti di Marco, la inviterà a non mettere da parte i suoi sentimenti e quindi a non rinunciare al suo amore.

Immediata sarà la reazione di Stefania che, dopo questo confronto con sua mamma, deciderà di prendere in mano le redini della situazione.

Le trame della soap opera di Rai 1, rivelano che a quel punto Stefania deciderà di rivedere Marco: i due si ritroveranno a vivere un momento di intimità insieme, dove si lasceranno andare ad un bacio lungo e appassionato.

Gemma non si arrende con Marco, Marcello in crisi: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Intanto Gemma continuerà a non arrendersi: dopo essere stata lasciata da Marco, la giovane venere vorrà fare di tutto per riconquistare di nuovo il nipote della contessa Adelaide.

Occhi puntati anche su Marcello che, in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 6, prenderà in considerazione l'ipotesi di abbandonare il suo ruolo di vicedirettore del Circolo.

Una scelta che, per il momento, comunicherà solo ad Armando, ammettendo di sentirsi fuori luogo in questa veste che gli è stata data, complice anche la situazione sentimentale non facile che sta vivendo con la sua fidanzata.

Per Flora Ravasi, invece, potrebbe essere giunto il momento di lasciare di nuovo Milano per un importante incarico in America.

Beatrice in coma dopo l'incidente: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 18 al 22 aprile

Inoltre le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 fino al 22 aprile 2022, rivelano che dopo l'incidente in auto, le condizioni di salute di Beatrice continueranno ad essere preoccupanti e desteranno grande apprensione.

La donna si trova in coma: il suo quadro clinico non sembra essere per nulla tranquillizzante e spaventerà in primis suo cognato Vittorio Conti, che deciderà di stare al fianco di Beatrice, affidandola alle cure di uno dei medici più importanti e rinomati del momento.