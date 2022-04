Sabato 9 aprile è andata in onda la quarta puntata del serale di Amici, quella che ha visto le eliminazioni di due cantanti molto amati dal pubblico. Aisha ha lasciato la gara tra le lacrime, Crytical è uscito perdente dal ballottaggio contro Nunzio. La squadra Cuccarini-Todaro ha rischiato di perdere due suoi componenti, mentre quella capitanata da Zerbi e Celentano ha vinto tutto nonostante Luigi abbia perso delle prove per la prima volta da quando il prime time è cominciato.

Il resoconto dell'ultimo prime time di Amici

Il serale della ventunesima edizione di Amici, ha compiuto il suo giro di boa: la puntata che è stata trasmessa in tv sabato 9 aprile, ha segnato la metà del percorso di avvicinamento alla finalissima (sono noce appuntamenti in totale, ma solo l'ultimo sarà in diretta).

Nell'attesa di una nuova registrazione (che, salvo cambi di programma, dovrebbe avere luogo giovedì prossimo), i fan hanno assistito ad alcuni inaspettati verdetti.

Per la prima volta quando è iniziata la fase in prime time del talent-show, allievi amatissimi soprattutto dalla giuria non hanno preso il punto: Sissi è stata battuta da Michele con una coreografia di danza moderna, Luigi ha perso contro Alex in un confronto sui successi dei Beatles.

Anche Serena e Carola sono state un po' in ombra nella quarta puntata: le ballerine si sono esibite poco e non hanno contribuito al successo della loro squadra, a differenza di LDA, di Michele, di Alex e di Sissi a tratti.

I professori di Amici a confronto

Ricapitolando, tutte e tre le manche della quarta puntata serale di Amici sono state vinte dalla squadra Zerbi-Celentano.

Michele, Carola, LDA e Luigi non hanno mai rischiato l'eliminazione sabato 9 aprile, anzi hanno visto alternarsi davanti alla giuria tutti i loro compagni di classe: Alex è stato candidato all'esclusione per ben due volte (ma è sempre stato salvato), Serena, Dario, Albe e Sissi hanno convinto i giudici a dare loro un'altra possibilità.

Il ballottaggio, dunque, ieri sera ha avuto per protagonisti il ballerino Nunzio e il rapper Crytical. Dopo aver visto e valutato i cavalli di battaglia dei talenti in bilico (due esibizioni a testa), Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di sono espressi su colui che meritava di restare in gara.

Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha fatto un bel discorso a Francesco, spronandolo a parlare di più e a condividere il mondo che ha dentro.

L'allievo del team Pettinelli-Peparini ha lasciato il programma in lacrime e tra le braccia dell'amico Luigi.

Attesa per le prossime eliminazioni di Amici

Aisha e Crytical sono gli eliminati della quarta puntata serale di Amici.

Questi verdetti hanno portato due squadre su tre a "rivoluzionarsi" in vista del prossimo appuntamento. Per cercare di battere il "colosso" Zerbi-Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro punteranno tutto su Serena e Nunzio per il ballo, Alex e Sissi per il canto. Anna Pettinelli e Veronica Peparini, invece, proveranno a vincere almeno una manche (cosa mai accaduta da quando il prime time è cominciato) avvalendosi del talento di Dario e di Albe.

Visto quello che è accaduto sabato 9 aprile, è probabile che il team capitanato da Rudy e Alessandra perda qualche punto nel corso della quinta puntata: Carola, Michele, LDA e Luigi dovranno cercare di essere salvati dalla giuria, convincendola di meritare un'altra chance rispetto agli altri alunni ancora in gara (in totale sono 10).