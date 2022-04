L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda nella settimana 18-22 aprile con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Stefania si ritroverà a dover fare i conti con i suoi sentimenti e non potrà più nascondere il suo amore nei confronti di Marco.

Intanto Beatrice continuerà la sua lotta disperata tra la vita e la morte. Tra coloro maggiormente provati vi sarà Dante, che apparirà a dir poco disperato per amore.

Stefania capisce di amare Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste dal 18 al 22 aprile 2022, rivelano che Stefania non potrà più nascondere quelli che sono i suoi reali sentimenti nei confronti di Marco.

La ragazza, infatti, dovrà prendere in mano le redini di questa situazione e ben presto si ritroverà a vivere un nuovo momento di grande intensità e passionalità proprio con il nipote della contessa.

Ormai tra i due vi è una passione travolgente ma, in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 1, dovranno stare attenti a non farsi scoprire da Gemma, la quale potrebbe non gradire.

E poi ancora, spazio alle vicende di Beatrice: il quadro clinico della donna continuerà a destare grande preoccupazione tra i suoi famigliari e tra le persone che lavorano con lei.

Vittorio vicino a Beatrice, Dante disperato per amore

Vittorio sarà a dir poco provato da tutta questa situazione, dato che i suoi amati nipoti rischiano di trovarsi orfani: dopo la morte del padre (fratello di Conti) adesso potrebbero perdere anche la loro amata mamma.

Un duro colpo per Conti che, in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 fino al 22 aprile, deciderà di affidare Beatrice alle cure di uno dei medici più rinomati e importanti che c'è sulla piazza, al fine di riuscire a trovare la cura giusta.

Ma Vittorio non sarà l'unico a soffrire per questa situazione. Le trame della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che anche Dante non potrà nascondere la sua amarezza e la sua preoccupazione per lo stato di salute della sua amata Beatrice.

E così, in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6, Dante si ritroverà ai ferri corti con Vittorio che non vuole fargli vedere Beatrice in ospedale.

Dante si ribellerà, sostenendo di avere anche lui il diritto di vedere la donna e di poterle stare vicino in questo momento così delicato.

Flora in crisi e pronta a lasciare Milano: anticipazioni Il Paradiso 6 al 22 aprile

Il vero colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Beatrice si risveglierà dal coma: quando Dante scoprirà la notizia, correrà subito da lei e le confesserà tutto il suo amore.

Spazio anche alle vicende di Flora Ravasi: le anticipazioni di questi nuovi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che la stilista si ritroverà a fare i conti con una proposta di lavoro allettante che le verrà fatta dagli Stati Uniti d'America.

Tale proposta metterà in crisi la giovane stilista del Paradiso delle signore, al punto da spingerla a considerare seriamente l'ipotesi di accettare questa proposta e quindi abbandonare Milano per inseguire il suo sogno lavorativo che la porterebbe negli Usa.

Si assisterà alla sua uscita di scena definitiva dal cast di questa sesta stagione? Lo scopriremo nel corso delle ultime puntate della soap, che andranno in onda dal 25 al 29 aprile.