Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio ad una trama dal carattere decisamente comedy. Al centro di questa storyline ci sarà la recentissima coppia formata da Samuel e Speranza. I due ragazzi stanno vivendo la loro storia d'amore tra grandi difficoltà, ma quello accaduto finora sarà nulla rispetto alla "tempesta" che sta per travolgerli. Le anticipazioni rivelano infatti che il "temibile" Espedito Altieri sta per arrivare a Napoli, ma non è tutto. L'uomo infatti, stavolta, sarà accompagnato dai suoi figli maschi e per l'aiuto chef del Vulcano si prospettano momenti decisamente difficili.

Un posto al sole: Espedito Altieri, un personaggio decisamente sopra le righe

Espedito Altieri è probabilmente uno dei personaggi più negativi che sia apparso nell'ultima stagione di Un posto al sole. Sebbene la sua rappresentazione avvenga in un contesto decisamente comico, non si può non sottolineare la sfilza di difetti di questo personaggio. Retrogrado, maschilista, misogino e violento ha sempre ostentato le sue "idee" celandole dietro la volontà di proteggere la sua unica figlia "femmina". Nei pochi episodi in cui è apparso, ha alzato le mani contro Samuel (Samuele Cavallo), reo di aver "importunato" Speranza (Mariasole Di Maio) e ha fatto sfoggio delle sue idee medievali con Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco).

Un posto al sole: la bravura di Antonio Conte

Con il personaggio di Espedito Altieri è stato fatto sicuramente un ottimo lavoro in fase di casting. Antonio Conte risulta praticamente perfetto in questo ruolo. La sua imponenza fisica unita alle sue capacità attoriali hanno restituito un personaggio sicuramente odioso, ma in grado di avere una sua simpatia molto grossolana, che strappa più di un sorriso, proprio per i suoi difetti.

Ebbene, nelle prossime puntate di Un posto al sole, il papà di Speranza tornerà a Napoli e state pur certi che lascerà il segno.

Un posto al sole: arrivano i fratelli di Speranza

Le anticipazioni dei futuri episodi di Upas, rivelano un altro "inquietante" dettaglio. A quanto pare questa volta Espedito non sarà solo, ma sarà accompagnato dai suoi figli maschi.

Ma quanti sono questi fratelli? E saranno come il padre? La prima sensazione è quella che avremo a che fare con omoni simili al papà poco inclini al dialogo, ma non ci sono ancora abbastanza informazioni in merito. Una cosa però è certa, Samuel non se la passerà affatto bene e per lui non sarà facile affrontare la forza bruta degli uomini della famiglia Altieri. A questo punto risulta interessante capire se ci sarà un processo di crescita per questi ultimi o se resteranno ancorati alle loro idee, ma se ne saprà sicuramente di più nei prossimi giorni.