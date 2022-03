Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda dal 28 marzo fino al 1° aprile 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Stefania che si ritroverà messa alle strette da Marco, il quale intende sapere la verità sul loro legame e su quello che provano.

Intanto Flavia si ritroverà nei guai e confesserà la verità anche a sua figlia Ludovica che, nel frattempo, sarà sempre più vicina a Ferdinando Torrebruna.

Stefania e Gemma ai ferri corti: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 1° aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 fino al prossimo 1° aprile rivelano che il rapporto tra Stefania e Gemma subirà una battuta d'arresto: quest'ultima ha scoperto che la sua sorellastra ha soggiornato in gran segreto nella villa del suo fidanzato Marco e non l'ha presa bene.

Per quale motivo Stefania non le ha detto niente e perché ha chiesto ospitalità proprio a Marco?

I dubbi di Gemma sono tantissimi, al punto da prendere le distanze da Stefania che, nel frattempo, proverà in tutti i modi a farle capire che non c'è nulla di "male" e per dimostrare ciò, sarà pronta anche ad abbandonare la redazione del giornale.

Ma non è finita qui, perché nel frattempo Marco non può più negare, in primis a se stesso, che con Gemma le cose non stanno andando nel migliore dei modi.

Marco mette alle strette Stefania e prova a 'smascherarla' su quello che prova per lui

I due si ritroveranno così in profonda crisi e per Marco arriverà il momento di affrontare la situazione anche con la stessa Stefania, che sembra essere la vera causa di questi turbamenti del ragazzo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 1° aprile 2022, rivelano che Marco è convinto che la venere, figlia di Ezio e Gloria, provi qualcosa nei suoi confronti.

Proprio per questo motivo, Marco metterà alle strette Stefania: vuole sapere esplicitamente da lei, se prova qualcosa nei suoi confronti oppure no.

Cresce l'intimità tra Marco e la venere Stefania

Una situazione decisamente difficile e a tratti imbarazzanti per la venere che, tuttavia, negherà di essere interessata al nipote della contessa Adelaide.

Tuttavia, poco dopo, i due si ritroveranno a vivere un momento di grande passione insieme e, questa volta, sarà difficile per entrambi nascondere quello che realmente provano l'uno nei confronti dell'altro.

Occhi puntati anche su Marcello e Ludovica: le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda da lunedì 28 marzo in poi, rivelano che il rapporto tra i due diventerà sempre più complicato.

Ludovica e Marcello in crisi, Flavia nei guai: anticipazioni Il Paradiso 6 al 1° aprile

Il motivo? Marcello ha ormai notato questi atteggiamenti "sospetti" tra Ludovica e Ferdinando Torrebruna e sospetta che tra i due possa esserci qualcosa sotto. Ecco perché questa situazione finirà per allontanarli sempre più e mettere in crisi il giovane barista.

Intanto, però, Ludovica si preparerà a ricevere una notizia a dir poco spiazzante. Flavia aprirà il suo cuore alla figlia e le confesserà di essere stata lasciata dal marito. Come se non bastasse, Flavia svelerà anche di riversare in condizioni economiche a dir poco disastrose.

Una rivelazione che finirà per spiazzare Ludovica, la quale resterà molto colpita dalla situazione e non potrà non tendere una mano alla sua mamma, dimenticando i dissapori del passato.