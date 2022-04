L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per lunedì 25 aprile 2022. Nonostante sia un giorno di festa, la soap opera andrà in onda regolarmente su Rai 1, con l'ultima settimana di programmazione di questa fortunatissima stagione.

I colpi di scena non tarderanno ad arrivare e le anticipazioni della soap opera rivelano che Gemma si ritroverà ad attuare la sua vendetta nei confronti di Stefania, tanto da metterla con le spalle al muro.

Occhi puntati anche su Beatrice che, dopo il grande spavento, tornerà nuovamente a casa.

Gemma scopre la tresca tra Marco e Stefania: anticipazioni Il Paradiso 6 del 25 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in programma il 25 aprile in tv, rivelano che Gemma scoprirà tutta la verità sul conto di Marco e Stefania.

La figlia di Veronica, quindi, verrà a conoscenza della tresca clandestina che la sorellastra ha portato avanti con il suo ex fidanzato e non la prenderà per niente bene.

Gemma sarà a dir poco accecata dalla rabbia e dall'ira per quello che è successo, motivo per il quale giurerà alla sorellastra che intende fargliela pagare.

Un duro colpo per Stefania che, dopo essere stata "sgamata" da Gemma, si ritroverà messa nei guai e costretta ad affrontare una situazione decisamente intricata.

Stefania si ritrova messa nei guai da Gemma

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 in programma lunedì prossimo in tv, rivelano che Gemma metterà a punto la sua vendetta spietata nei confronti della sorellastra.

Intende fargliela pagare e, per questo motivo, comincerà a ricattarla. Stefania, infatti, dovrà decidere se portare avanti la sua relazione con Marco e mandare nei guai sua mamma Gloria, oppure salvare la donna dalla possibilità di finire in carcere e rinunciare per sempre al nipote della contessa Adelaide.

In attesa di scoprire quella che sarà la reazione e la scelta finale di Gemma, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 25 aprile 2022, rivelano che Beatrice verrà finalmente dimessa dall'ospedale.

Beatrice viene dimessa dall'ospedale: anticipazioni Il Paradiso 6 del 25 aprile 2022

Dopo essersi risvegliata dal coma e dopo aver ripreso conoscenza, Beatrice potrà finalmente lasciare la struttura medica per tornare a casa.

A tal proposito, Vittorio si proporrà di prendersi cura della donna e per questo motivo le chiederà di andare a stare da lui per un po' di giorni.

Intanto, Armando e Agnese si occuperanno della piccola Irene: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che la bambina si affezionerà moltissimo ai "nonni acquisiti".

Flora, intanto, annuncerà pubblicamente di aver trovato un nuovo importante lavoro in America, motivo per il quale lascerà al più presto Milano. Una vera e propria rivincita per la stilista, che potrà così dare uno "schiaffo morale" alla perfida Adelaide.