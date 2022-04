Cambio programmazione in casa Rai per maggio 2022. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 6, la soap opera che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni di telespettatori nei pomeriggi di Rai 1.

Il prossimo 29 aprile la sesta stagione della soap giungerà al termine, ma a partire da maggio ci sarà spazio per le repliche delle prime edizioni de Il Paradiso delle signore, all'epoca trasmesse in prime time.

Il Paradiso delle signore 6, cambio programmazione da maggio 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai interesserà soprattutto gli appassionati della soap Il Paradiso delle signore 6, che quest'anno dovranno salutare i protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo il prossimo 29 aprile.

È questa la data in cui andrà in onda l'ultima puntata della sesta stagione, la quale si preannuncia densa di colpi di scena e di emozioni per i vari protagonisti.

Cosa succederà da maggio? Cosa andrà in onda al posto degli episodi inediti de Il Paradiso delle signore 6 su Rai 1?

In un primo momento la Rai aveva annunciato la messa in onda della soap opera spagnola "Sei Sorelle", che a partire da maggio avrebbe dovuto occupare la fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Sei Sorelle slitta, da maggio prosegue Il Paradiso delle signore in daytime

Tuttavia, secondo quanto apprende in anteprima Blasting News, questa non sarà la programmazione ufficiale del mese di maggio.

La soap opera Sei Sorelle, infatti, al momento non è prevista nel palinsesto delle prossime settimane: la messa in onda, infatti, sarebbe slittata al prossimo giugno.

Dal 2 maggio, al posto delle puntate inedite della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, ci sarà spazio per la messa in onda delle repliche delle primissime edizioni della soap, quando ancora veniva trasmessa in prime time.

Tornano le repliche delle prime stagioni de Il Paradiso delle signore

Al momento, infatti, sono in programma le repliche in versione "daytime" delle prime due stagioni della serie, con protagonisti Giusy Buscemi, Giuseppe Zeno e Alessandro Tersigni.

Un'occasione, per i vari fan della soap opera, di rivedere gli albori di questa serie e fare un tuffo nel lontano 2015, quando sono state trasmesse le prime puntate in tv.

Riusciranno le repliche delle prime fortunate stagioni de Il Paradiso delle signore (seguite all'epoca da una media di oltre cinque milioni di spettatori) a bissare il successo delle puntate inedite di questa ultima stagione?

La risposta nel corso delle prossime settimane.

Da settembre al via gli episodi de Il Paradiso delle signore 7

Intanto fervono già i preparativi per la realizzazione della settima stagione della soap opera, che andrà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2022/2023.

Subito dopo la pausa estiva, Rai 1 tornerà a puntare sugli episodi inediti de Il Paradiso delle signore 7, che occuperanno la fascia del primo pomeriggio.

Una riconferma meritata per questo prodotto che ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori, arrivando a toccare picchi del 23% di share durante i mesi di messa in onda.