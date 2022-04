Alessandra Di Giammarco ha rilasciato un'intervista a MondoTv 24. L'ex dama di Uomini e donne si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sulla conoscenza con Armando Incarnato. A tal proposito la diretta interessata ha sostenuto che il cavaliere campano sia una persona arrogante. Inoltre, l'ex dama ha rivelato un retroscena intimo legato ad un'esterna con Armando.

La versione dell'ex dama

La permanenza di Alessandra Di Giammarco a Uomini e Donne è durata pochissimo. La dama era arrivata per conoscere Diego Tavani, ma tra loro la frequentazione non è andata a buon fine.

Il cavaliere a causa di uno stile diverso di vita e dell'incompatibilità caratteriale ha deciso di interrompere la conoscenza.

A quel punto Armando Incarnato si era fatto avanti per conoscere Alessandra. In principio, la dama aveva rifiutato l'invito ma poi ha messo da parte le delusioni ricevute all'interno del dating show di Maria De Filippi.

Anche in questo caso, però, tra Armando e Alessandra non c'è stato il lieto fine. In un'intervista l'ex dama di Uomini e Donne ha rivelato un retroscena legato al cavaliere campano. Stando alla versione fornita da Alessandra, non è vero che Armando non voleva baciarla: "La manina l'ha messa sotto la mia canottiera". La diretta interessata ha precisato di non avere mai raccontato l'episodio negli studi del dating show.

Diego e Armando messi a confronto

Nel corso dell'intervista Alessandra Di Giammarco ha messo a confronto la breve conoscenza avuta con Diego Tavani e Armando Incarnato.

Nei confronti del cavaliere romano, l'ex dama ha speso parole di stima: "Diego è una persona buona, un lavoratore". Secondo la versione fornita da Alessandra, Armando si sarebbe vantato più volte di vivere di rendita: "Non esiste".

Inoltre, l'ex dama ha rivelato un altro retroscena riguardante una cena al ristorante: in quell'occasione, il cavaliere avrebbe trattato con poco garbo il cameriere anche se i due si conoscevano da vecchia data.

Alessandra Di Giammarco ha tagliato corto sui modi di fare di Incarnato: "Arrogante".

Il commento su Alessandro Vicinanza

L'ex dama ha lasciato Uomini e Donne perché non era attratta da nessuno e per un master alla quale non poteva rinunciare. Tuttavia, Alessandra ha continuato a seguire le vicende del dating show. A tal proposito la diretta interessata ha notato Alessandro Vicinanza: secondo Di Giammarco, il cavaliere è molto vicino al suo modo di fare. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha confidato di vedere un ragazzo molto a modo e con la sua stessa leggerezza: "Non mi sono mai permessa di chiedergli il numero".

Per l'ex dama se Alessandro ha chiuso con Ida Platano aveva i suoi buoni motivi: "Non voleva correre".