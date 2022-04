L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 è in programma anche martedì 26 aprile, quando alle 15:55 circa andrà in onda un nuovo episodio inedito.

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1 rivelano che per Dante arriverà il momento di scusarsi con tutti dopo le cattive azioni fatte ai danni del negozio di Vittorio.

Intanto Marcello arriverà ad un punto di svolta sulla sua vita sentimentale mentre Marco deciderà di farsi avanti con la bella Stefania.

Stefania sotto ricatto e ne parla con Irene: anticipazioni Il Paradiso 6 del 26 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 trasmessa il 26 aprile 2022 in prima visione assoluta, rivelano che Stefania deciderà di parlare con Irene di quello che le sta succedendo in questo periodo.

La giovane venere, quindi, troverà il coraggio per confessarle apertamente di essere sotto ricatto e che a metterla alle strette è proprio la sua sorellastra, la quale ha scoperto tutta la verità sulla tresca tra lei e Marco.

Per tale motivo, Stefania si convincerà sempre più del fatto che, l'unica idea plausibile sia quella di chiudere con il nipote della contessa, così da poter salvaguardare sua mamma e proteggerla da questi ricatti di Gemma.

Marco vuole dichiararsi a Stefania

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6, però, rivelano che nel frattempo Marco si convincerà sempre più del fatto di provare un sentimento forte e autentico nei confronti di Stefania.

Per questo motivo, il giovane ragazzo deciderà di compiere un passo estremamente importante: intende fare una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti a Stefania.

Marco, quindi, ha intenzione di sorprendere e stupire la figlia di Gloria ed Ezio con una proposta di fidanzamento ufficiale, con la quale intende farle capire di amarla.

Occhi puntati anche su Dante e Beatrice: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 26 aprile 2022, rivelano che la cognata di Vittorio proverà in tutti i modi a tenere alla larga Romagnoli, ma non sarà per niente facile.

Dante chiede scusa a tutti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 26 aprile 2022

Intanto Dante deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di scusarsi pubblicamente con tutto lo staff del grande magazzino, per le magagne che ha compiuto in questi mesi, giocando sporco alle spalle del team guidato da Vittorio Conti.

Spazio anche alle vicende di Marcello: la trama di questa nuova attesissima puntata della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivela che il barista si convincerà del fatto che deve mettere una pietra sopra alla sua relazione con Ludovica e voltare definitivamente pagina.

Per Marcello, infatti, l'unica soluzione plausibile è quella di chiudere con la Brancia e lasciarsi alle spalle definitivamente questa relazione. Ci riuscirà per davvero? Lo scopriremo nel corso degli ultimi episodi de Il Paradiso delle signore 6, previsti fino al 29 aprile in tv.