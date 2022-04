Lo sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore che ha ottenuto un enorme successo in termini di ascolti anche con la sesta stagione vicinissima alla conclusione, non smette di stupire il pubblico con tanti colpi di scena. Nella puntata che occuperà Rai Uno il 29 aprile 2022 dalle ore 15:55 circa, la capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar) scoprirà che sua figlia Stefania Colombo (Grace Ambrose) si è vista costretta ad allontanarsi da Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) per non farla finire in prigione con l’accusa di aver praticato un aborto in passato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 29 aprile: Salvatore e Anna si sposano, Gloria decide di costituirsi

Nel centosessantesimo episodio dell’amatissima soap opera pomeridiana, che i telespettatori avranno modo di seguire sulla prima rete dell’ammiraglia Rai venerdì 29 aprile, il grande magazzino milanese rimarrà chiuso poiché tutti i dipendenti prenderanno parte a un evento importante a cui non poter mancare. Si tratterà ovviamente del tanto atteso matrimonio di Salvatore (Emanuel Caserio) e Anna (Giulia Vecchio), che dopo tanti alti e bassi e la decisione della figlia di lei di vivere nel capoluogo lombardo pronunceranno il fatidico sì.

Intanto Gloria, dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle, non farà fatica a capire che sua figlia Stefania ha rinunciato a viversi la storia d’amore con Marco per proteggerla.

A questo punto la capocommessa del circolo darà dei consigli al giovane di Sant’Erasmo su come comportarsi dopo l’allontanamento della giovane Colombo. Inoltre Gloria prenderà una scelta sofferta per amore della sua consanguinea, cioè quella di costituirsi alla polizia in gran segreto per scontare la sua pena, cioè il reato di cui era stata ingiustamente accusata molti anni prima quando svolgeva la professione di ostetrica.

Marcello interrompe la partenza di Ludovica e Ferdinando, Adelaide si vuole vendicare di Umberto

Nel frattempo si assisterà alla partenza di Ludovica (Giulia Arena) e Ferdinando (Fabio Fulco) alla volta della Grecia: il viaggio in realtà verrà interrotto da Marcello (Pietro Masotti), visto che correrà subito dalla sua ex fidanzata con l’obiettivo di riaverla al suo fianco.

Successivamente Adelaide (Vanessa Gravina) architetterà un piano per farla pagare al cognato Umberto (Roberto Farnesi) per averla lasciata preferendo Flora (Lucrezia Massari). Inoltre tornerà a impossessarsi delle quote del Paradiso poiché, a fargliele riavere, sarà Dante (Luca Bastianello). Per concludere ci sarà il ricongiungimento tra Marco e Stefania alle nozze di Salvatore e Anna.