Il Paradiso delle Signore 6 chiude i battenti il prossimo 29 aprile con la messa in onda dell'ultima puntata in prima visione assoluta Rai.

Le anticipazioni sulla soap opera pomeridiana rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena in questo attesissimo finale di stagione che non deluderà le aspettative dei telespettatori e fan della serie.

Occhi puntati su Marco che, in questo episodio conclusivo della sesta serie, riuscirà finalmente a zittire la perfida Gemma, prendendosi la sua rivincita in amore. Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide, che metterà in atto la sua vendetta spietata nei confronti di Umberto.

Gloria scopre la verità su Gemma e Stefania: anticipazioni Il Paradiso 6 ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che in questa ultima puntata, prevista per venerdì 29 aprile in prima visione assoluta Rai, Gloria riuscirà a scoprire tutta la verità sul conto di Gemma e su quell'infido ricatto con il quale si sta prendendo gioco di Stefania e Marco.

A quel punto, Gloria deciderà di intervenire in prima persona e lo farà prendendo una decisione a dir poco inaspettata.

La donna, infatti, deciderà di costituirsi alla Polizia, prendendosi le sue responsabilità per quel reato di diversi anni prima.

A quel punto, quindi, Gloria chiederà a Marco di lottare per il bene di sua figlia e di questo loro amore che deve riuscire ad avere la meglio contro tutto e tutti.

Marco mette a tacere Gemma nel finale della sesta stagione del 29 aprile

Gli spoiler del gran finale di questa sesta stagione della soap opera, rivelano che Marco accetterà i consigli di Gloria e così deciderà di fare irruzione al matrimonio di Anna e Salvatore per poter finalmente chiedere a Stefania di sentirsi libera di vivere il loro amore.

In questo modo, quindi, Marco riuscirà finalmente a mettere a tacere la perfida Gemma: la sorellastra di Stefania, infatti, da questo momento in poi non potrà più ricattarli, dato che Gloria ha scelto di prendere in mano le redini della situazione e di costituirsi autonomamente alla Polizia.

Insomma, Gemma non potrà fare altro che arrendersi di fronte al grande sentimento che unisce Marco e Stefania che, da questo momento in poi, saranno liberi di vivere la loro favola d'amore.

Adelaide spietata con Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 ultima puntata

E poi ancora, le anticipazioni di questa ultima puntata de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende della contessa.

Adelaide, infatti, entrerà in possesso delle quote del grande magazzino che appartenevano a Dante Romagnoli, il quale deciderà di rinunciare agli affari per amore di Beatrice.

Tuttavia, nel momento in cui la contessa otterrà questa vittoria, si metterà subito all'opera per farla pagare ad Umberto. Adelaide, infatti, proprio non riuscirà a perdonarlo per averla lasciata, preferendo vivere la sua storia d'amore con Flora Ravasi.

La contessa, quindi, anche in questo finale della sesta stagione, apparirà spietata più che mai, pronta a prendersi le sue rivincite.

Marcello chiede a Ludovica di non partire con Ferdinando

Spazio anche alle vicende di Ludovica che, dopo essere stata lasciata da Marcello, deciderà di accettare la proposta di Ferdinando di partire insieme e quindi allontanarsi per un po' di tempo da Milano.

Tuttavia, proprio nel momento in cui i due saranno pronti a lasciare la città, ecco che ci sarà un colpo di scena mozzafiato: Marcello si presenterà da Ludovica e le chiederà di non partire. La sua richiesta verrà accolta dalla giovane Brancia? Lo scopriremo nell'ultima puntata de Il Paradiso 6 di venerdì 29 aprile.