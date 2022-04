Il Paradiso delle signore 6 volge al termine. Nella settimana 25-29 aprile 2022, saranno trasmesse le ultime puntate di questa seguitissima stagione, che ha regalato ottimi risultati d'ascolto alla rete ammiraglia Rai.

La soap con protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina ed Emanuel Caserio saluterà il suo affezionato pubblico con degli episodi che promettono grandi colpi di scena.

Dal 25 al 29 aprile le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in tv

Nel dettaglio, quest'anno la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore 6 terrà compagnia al pubblico fino a venerdì 29 aprile, giorno in cui andrà in onda l'ultimissima puntata della serie.

Dopo un'annata di grande successo, premiata dagli ascolti con picchi superiori al 20% di share, la soap di Rai 1 saluterà il suo affezionato pubblico.

Con gli ultimi episodi della settimana 25-29 aprile, calerà il sipario sulle vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo e, dalla settimana successiva, ci sarà spazio per una nuova soap che animerà i pomeriggi della rete ammiraglia.

Rispetto alle stagioni precedenti, infatti, non sono previste le repliche de Il Paradiso delle signore che, quest'anno, osserverà un lungo periodo di stop durante il periodo estivo.

Lungo stop estivo per Il Paradiso delle signore: quale sarà la nuova soap in onda su Rai 1

La fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:40, a partire dal 2 maggio, passerà nelle mani della nuova soap spagnola dal titolo "Sei Sorelle", che sarà in onda per tutta l'estate in prima visione assoluta su Rai 1.

Di conseguenza, per tutto il periodo estivo non ci sarà spazio per le repliche della soap con protagonisti Vittorio Conti e Umberto Guarnieri.

I fan, però, possono stare tranquilli perché Il Paradiso delle signore tornerà in onda da settembre con la settima stagione. Gli sceneggiatori sono già al lavoro e le riprese delle nuove puntate sono previste a partire da maggio.

Il finale de Il Paradiso delle signore 6: Stefania e Marco si fidanzano?

Ma cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma dal 25 al 29 aprile 2022?

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di Stefania e Marco, la coppia che sta tenendo banco in questo finale di stagione.

Dopo che Marco ha scelto di chiudere definitivamente la sua relazione con Gemma, sarà curioso scoprire come gestirà la situazione con Stefania, dato che ormai entrambi hanno preso consapevolezza del fatto di provare un forte sentimento l'uno nei confronti dell'altro.

Tra Stefania e Marco trionferà l'amore e confesseranno pubblicamente di essersi innamorati? I fan della soap opera fanno il tifo per questa coppia che potrebbe raccontare l'evolversi della loro relazione anche nella settima stagione de Il Paradiso delle signore, in onda da settembre 2022 in tv.