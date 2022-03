L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato nella settimana che va dal 28 marzo al 1° aprile. Le anticipazioni dei primi due episodi in onda lunedì e martedì pomeriggio, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sul rapporto tra Stefania e Gemma, che si ritroveranno sempre più ai ferri corti. Salvatore, invece, accarezzerà sempre più insistentemente la decisione di abbandonare Milano e trasferirsi altrove, mentre Marco si ritroverà in profonda crisi.

Gemma e Stefania ai ferri corti: anticipazioni Il Paradiso 6 del 28 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 28 marzo in tv, rivelano che Gemma e Stefania si ritroveranno ai ferri corti: la prima ha scoperto tutta la verità sul soggiorno della sorellastra a casa di Marco, e non l'ha presa per niente bene.

Intanto Salvatore continua a fantasticare su una vita lontana da Milano. Dopo la batosta che gli è stata inflitta da Anna, si farà sempre più crescente il desiderio di trasferirsi altrove e quindi di staccare la spina da tutto e tutti.

Spazio anche alle vicende di Flavia, che tornerà di nuovo all'attacco contro Marcello. La donna non gradisce affatto la relazione tra sua figlia Ludovica e il giovane cameriere, motivo per il quale proverà in tutti i modi a metterli in crisi e portarli così alla rottura.

Dante vuole vendicarsi di Vittorio Conti

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso 6 di lunedì 28 marzo rivelano che Dante continuerà a portare avanti la sua vendetta nei confronti di Vittorio, convinto del fatto che bisogna colpirlo alle spalle e boicottare le sue iniziative, per portarlo al fallimento definitivo e costringerlo ad una resa.

L'appuntamento con la soap opera è confermato anche nella giornata di martedì 29 marzo, con una nuova puntata che sarà trasmessa nella fascia del pomeriggio, subito dopo Oggi un altro è giorno.

Marco in crisi, Marcello deluso da Salvatore Amato: anticipazioni Il Paradiso 6 del 29 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso 6 rivelano che Marco comincerà ad essere in profonda crisi.

Il ragazzo, infatti, si renderà conto di non essere certo dei sentimenti che prova nei confronti di Gemma, dopo l'avvicinamento che c'è stato con Stefania e che lo ha messo in questa situazione.

Intanto Marcello scoprirà per puro caso quella che è l'intenzione di Salvatore, ossia abbandonare Milano e trasferirsi altrove.

Marcello non la prenderà per niente bene. È molto affezionato e legato a Salvo, motivo per il quale non gradirà questa sua possibile uscita di scena dalla città, soprattutto alla luce del fatto che non lo ha messo al corrente di nulla.