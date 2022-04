Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7? La soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 è stata già confermata nella prossima stagione televisiva. I nuovi episodi saranno girati a partire dal prossimo maggio e saranno poi trasmessi in tv da settembre in poi.

I colpi di scena non mancheranno, dato che gli sceneggiatori continueranno a riservare grandi sorprese per rendere tutto particolarmente avvincente e interessante per il pubblico.

Occhi puntati in primis sulle sorti di Gloria che, in questo settimo capitolo della soap opera, potrebbe ritrovarsi costretta a scontare la sua pena in carcere.

Gloria messa nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni del finale de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che Gemma mostrerà la sua perfidia nei confronti di Stefania, dopo aver scoperto che la sorellastra ha una relazione con il suo ex Marco.

A quel punto, Gemma comincerà a ricattarla: se non chiuderà subito questa relazione, lei non ci penserà due volte a denunciare sua mamma Gloria, per quel "crimine" che ha commesso diversi anni prima, quando causò la morte di un neonato per salvare la sua mamma che rischiava la vita.

All'epoca dei fatti, Gloria era un'ostetrica: si trovò in questa situazione così delicata che la portò a dover fare una scelta difficile.

Salvare la vita a una giovane mamma oppure quella del bambino che porta in grembo e, alla fine, scelse di sacrificare il nascituro.

Da quel momento in poi, Gloria fu costretta a cambiare vita e connotati, tanto da far perdere le sue tracce e abbandonare anche sua figlia per evitare guai in famiglia.

Gloria potrebbe finire in carcere nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Gemma, però, sa tutto e userà questo segreto per ricattare la sua sorellastra e metterla così alle strette definitivamente.

Un duro colpo per Stefania anche se, a prendere in mano le redini della situazione sarà Gloria. La donna, quando scoprirà il ricatto che sta subendo sua figlia, non ci penserà su due volte a prendere in mano le redini della situazione e ad autodenunciarsi.

Di conseguenza, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda da settembre in poi su Rai 1, il pubblico potrebbe assistere alla condanna definitiva di Gloria.

La mamma di Stefania, dopo questa auto-denuncia, potrebbe ritrovarsi costretta a scontare la sua pena in carcere e quindi a finire dietro le sbarre.

In forse il ritorno di Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle signore 7

Occhi puntati anche su Marta Guarnieri: i numerosi fan della soap opera continuano ad auspicare un suo ritorno nel corso della settima stagione.

Al momento, però, sia l'attrice protagonista che gli sceneggiatori della soap, non si sono ancora sbilanciati sul ritorno di Marta ne Il Paradiso delle signore 7.

Di sicuro, però, ci sarà Vittorio Conti: il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni sarà ancora tra i protagonisti indiscussi della fortunata soap opera di Rai 1.