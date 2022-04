Nervi tesi nello studio di Uomini e donne. Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione del 16 aprile 2022, rivelano che il tronista Luca ha messo in crisi la sua pretendente Aurora, al punto da costringerla ad abbandonare la trasmissione.

Spazio anche alle vicende della dama torinese Gemma Galgani: dopo un lungo periodo in cui è stata in disparte e lontana dai riflettori mediatici del programma, si è ripresa di nuovo il centro della scena grazie ad una nuova frequentazione che ha scelto di portare avanti.

Luca bacia Aurora poi il caos: anticipazioni Uomini e donne registrazione 16/04

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 16 aprile, rivelano che Luca ha scelto di portare in esterna la corteggiatrice Aurora.

Tra i due si è venuto a creare un certo feeling e una buona intesa che li ha portati anche a scambiarsi un bacio appassionato.

Eppure, una volta rientrati in studio, si è accesa una dura polemica, messa in atto in primis da Aurora, che ha polemizzato contro il tronista.

La ragazza è apparsa molto fredda e distaccata, al punto da chiedere quale fosse la differenza tra il bacio che c'è stato con lei e quello che c'è stato con Lilli, l'altra pretendente che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Aurora lascia lo studio dopo gli attacchi di Luca e Tina Cipollari

Luca ha provato a dare la sua motivazione, accusando Aurora di essere "fredda". Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, contro il tronista si è schierata anche Tina Cipollari, la quale ha polemizzato con la corteggiatrice, scatenando il caos in studio.

A quel punto, infatti, Aurora ha scelto di abbandonare definitivamente lo studio della trasmissione di Maria De Filippi ed è andata via.

Aurora, infatti, non ha gradito che Luca si sia schierato con Tina negli attacchi contro di lei, motivo per il quale ha preferito uscire di scena. Cosa succederà a questo punto? Il tronista farà "carte false" per riconquistare di nuovo il cuore della ragazza oppure la lascerà andare definitivamente?

Gemma Galgani al centro della scena: anticipazioni Uomini e donne registrazione 16 aprile

Intanto Soraia dopo aver visto il video dell'esterna tra Luca e Aurora, non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime: il tronista per "sdebitarsi" ha scelto di ballare con lei in studio.

Occhi puntati anche sulle vicende di Gemma: le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne del 16 aprile rivelano che la dama ha voltato finalmente pagina.

Per lei, infatti, è arrivato un nuovo pretendente in studio: si chiama Giacomo ed ha chiesto di poter approfondire la conoscenza con la storica dama torinese del trono over che, da diverso tempo, era senza corteggiatori.