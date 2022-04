Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. La fiction daily nostrana ideata da Giannandrea Pecorelli è stata rinnovata di recente per un'altra stagione, la settima, e le riprese inizieranno nel mese di maggio. L'unica conferma ufficiale sui personaggi che faranno parte del cast de Il Paradiso delle Signore 7 è quella di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), icona vera e propria dello sceneggiato italiano. In bilico la presenza di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio), coppia che ha fissato la data del matrimonio ma che, al contempo, potrebbe veder saltare le nozze per un imprevisto, come l'intromissione ingombrante di Massimo Riva (Paolo Bovani).

Qualora Salvo e Anna non dovessero sposarsi, il cameriere potrebbe annunciare di voler lasciare la città per metabolizzare l'accaduto e, come possibile conseguenza, Imbriani tornerebbe al paese d'origine. Discorso ben diverso, infine, per Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) e Stefania Colombo (Grace Ambrose), i quali nelle puntate finali della sesta stagione dovranno fare i conti col desiderio di vendetta di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro). Essendo consci di provare dei sentimenti profondi l'uno per l'altra e volendo allontanarsi quanto più possibile dalla subdola figlia di Veronica (Valentina Bartolo), il giornalista e la Venere potrebbero decidere di lasciare Milano e sposarsi.

Il probabile ritorno di Marta Guarnieri e l'incognita Dante

Le anticipazioni sul finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore rivelano che nel capoluogo lombardo potrebbe far ritorno Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). La figlia del commendatore Umberto (Roberto Farnesi), difatti, tornerebbe nella città meneghina per aiutare l'ex coniuge Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) a risollevare le sorti della boutique.

Per riuscire in tale intento, la bella Guarnieri ricatterebbe Dante Romagnoli (Luca Bastianello) facendo leva sui segreti loschi messi in atto dallo stesso quando i due avevano una relazione clandestina. Stando ad alcune indiscrezioni, Marta dovrebbe salvare l'atelier dal baratro ma cosa ne sarà dell'italo americano resta, al momento, un'incognita.

Marco e Stefania potrebbero lasciare Milano e sposarsi

Il rapporto tra Marco e Stefania è iniziato col piede sbagliato, difatti la giovane Colombo reputava il ragazzo come arrogante e sleale quando hanno iniziato a collaborare per il Paradiso Market. Col trascorrere degli episodi della stagione in essere, l'antipatia di Stefania nei riguardi di Marco si è trasformata in profonda amicizia reciproca e, successivamente, in amore.

Peccato, però, che nella loro unione aleggerà, come anticipato, il fantasma di Gemma, ex di Marco che sembrerà voler ostacolare in ogni modo la felicità dei due ragazzi.

A tal proposito, il rampollo di casa Di Sant'Erasmo e l'aspirante giornalista potrebbero approfondire la loro conoscenza nelle puntate conclusive de Il Paradiso delle Signore 6 e, con l'inizio della settima stagione, decidere di andarsene da Milano per iniziare una vita assieme altrove, magari impreziosendo il tutto coi fiori d'arancio.