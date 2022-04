Secondo le ultime anticipazioni del talent show Amici di Maria De Filippi, nella quarta puntata della ventunesima edizione che andrà in onda sabato 9 aprile in prima serata alle 21:25 su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, la registrazione della puntata è avvenuta giovedì 7 aprile e da quel momento in poi sono trapelati in rete diversi spoiler, tra cui gli eliminati del quarto appuntamento.

Infatti, entrando nello specifico, la prima eliminata dopo la prima manche è stata la cantante Aisha della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

La ragazza appena 18enne infatti è stata costretta ad abbandonare il talent show di Mediaset e ha dovuto rinunciare al suo sogno di vincere il programma televisivo. Invece dopo le altre due manche sono finiti al ballottaggio finale il cantante Crytical (Francesco Paone) della squadra Peparini-Pettinelli e il ballerino di latino americano Nunzio Stancampiano del maestro Todaro. Resterà da vedere chi continuerà la permanenza all'interno della scuola più famosa d'Italia tra i due e chi invece dovrà abbandonare Amici 21.

Inoltre, tra gli ospiti della quarta puntata ci saranno Nino Frassica e Sangiovanni.

Aisha è la prima eliminata della quarta puntata

Questa sera sabato 9 aprile andrà in onda in prima serata su Canale 5, Amici 21 condotto da Maria De Filippi.

Secondo le ultime anticipazioni, la prima manche vedrà perdere il duo Cuccarini-Todaro che sarà subito costretto a rinunciare ad un elemento della loro squadra E infatti, dopo il classico ballottaggio, l'allieva che ha dovuto abbandonare la scuola più famosa d'Italia è stata Aisha. Per i Cuccatodo è una grave perdita, in quanto adesso hanno a disposizione solo quattro allievi: Alex e Sissi tra i cantanti e Nunzio e Serena tra i ballerini.

Nunzio e Crytical al ballottaggio finale

Successivamente, si sono svolte le altre due manche, in cui hanno perso rispettivamente la squadra capitanata da Pettinelli e Peparini e nuovamente i Cuccatodo. Infatti, a causa di ciò sono finiti al ballottaggio finale Crytical, allievo di Anna e Nunzio Santacampiano allievo di Raimondo.

Per quanto riguarda il secondo eliminato della puntata non ci è dato ancora saperlo, in quanto verrà svelato solo durante la messa in onda di questa sera sabato 9 aprile, quando tutti gli allievi della scuola più famosa d'Italia ritorneranno in casetta.

Sangiovanni e Nino Frassica sono gli ospiti della quarta puntata

Inoltre, c'è da aggiungere che tra gli ospiti della quarta puntata del programma tv condotto da Maria De Filippi, ci saranno il comico siciliano Nino Frassica che continuerà a divertire il pubblico con il suo Amici senior. E poi tornerà ad Amici, il cantante Sangiovanni vincitore della categoria canto di Amici 20.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva per scoprire ulteriori novità sul talent show targato Mediaset.