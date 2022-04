Il Paradiso delle Signore 7 arriverà nella prossima stagione televisiva di Rai 1. La fortunata soap opera del primo pomeriggio è stata già riconfermata a partire dal mese di settembre con la messa in onda degli episodi inediti.

Una grande riconferma per tutti gli attori protagonisti di questo prodotto che ha saputo intercettare il gradimento degli spettatori. Ma cosa succederà in questo settimo capitolo? Quali saranno le novità e i colpi di scena? Non si esclude che uno degli eventi delle nuove puntate potrebbe avere a che fare con il ritorno in scena di Marta Guarnieri.

Vittorio Conti presente nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che le riprese dei nuovi episodi cominceranno a maggio, quando si riaprirà ufficialmente il set della soap opera del primo pomeriggio di Rai 1.

Tra gli attori confermati spicca il nome di Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, che proprio in una recente intervista ha confermato che tornerà a girare le puntate inedite di questa settima stagione, in onda a partire dal prossimo settembre.

La riconferma di Vittorio ha subito fatto tirare un sospiro di sollievo ai numerosi fan della soap, i quali per un certo periodo di tempo avevano temuto che potesse esserci l'addio di questo storico protagonista de Il Paradiso delle signore.

Marta Guarnieri potrebbe ritornare in scena ne Il Paradiso 7?

In una serie di interviste, infatti, Tersigni aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto poter sperimentare nuove esperienze lavorative e quindi cimentarsi in altri ruoli e progetti televisivi.

Alla fine, però, non ci sarà nessuna uscita di scena dal cast della settimana stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, che tornerà in onda da settembre in poi in prima visione assoluta.

A questo punto non si esclude che tra i papabili ritorni nel cast de Il paradiso delle signore 7 possa esserci anche quello di Marta Guarnieri, ossia la moglie di Vittorio Conti.

Marta potrebbe chiedere il divorzio ne Il Paradiso delle signore 7

La donna era uscita di scena al termine della quinta stagione, dopo aver scelto di allontanarsi da Milano per intraprendere un nuovo percorso lavorativo e di vita negli Stati Uniti d'America.

Tuttavia Marta potrebbe riaffacciarsi nel corso della settima stagione e farlo magari per mettere al corrente Vittorio della sua nuova vita.

Il sospetto, infatti, è che in questi mesi in cui ha fatto perdere completamente le sue tracce, la donna possa essersi costruita una nuova vita in America con un altro uomo.

Insomma, non si esclude che Marta si riaffacci a Milano per mettere la parola fine alle nozze con Vittorio e chiedere ufficialmente il divorzio.