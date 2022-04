Burak Deniz, attore di origine turca, debutta il 13 aprile in Italia nella Serie TV di Disney Plus, Le fate ignoranti, diretta da Ferzan Özpetek. Attivo nel mondo della recitazione da circa dieci anni, ha recitato principalmente in serie tv di produzione turca. Fidanzato con la modella Didem Soydan, è molto amato anche su Instagram: il suo profilo viene seguito da quasi sei milioni di follower.

Quando ha debuttato Burak Deniz in tv?

Burak Deniz nasce il 17 febbraio del 1991 a Istanbul. Ha 31 anni, del segno zodiacale della Bilancia, è alto 1 metro e 85 centimetri e pesa 75 chilogrammi.

Dopo essersi laureato presso la Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, nel 2011 intraprende il suo percorso nel mondo della recitazione prendendo parte alla serie tv Kolej Günlüğü, prodotta da Timur Savcı. Il successo, però, arriva tra il 2013 e il 2014, quando entra nel cast della serie tv Kaçak. Nel 2015 prende parte al cast di cast di Tatlı Küçük Yalancılar.

Tra il 2016 e il 2017 insieme a Hande Erçel è stato protagonista della serie Aşk Laftan Anlamaz, mentre tra il 2017 e il 2019 ha fatto parte del cast Bizim Hikaye. L'ultima apparizione in un serial televisivo turco è stata in Maraşlı.

In Italia, invece, esordisce nella serie di Ferzan Özpetek, Le fate ignoranti, disponibile sulla piattaforma digitale Disney Plus a partire dal 13 aprile 2022.

Nel serial interpreta il ruolo di Asaf, il nipote di Serra (Serra Yilmaz). È un fotografo di successo e con il suo ingresso nella storyline sconvolgerà la vita di molti protagonisti, diventandone un punto di riferimento.

Chi è la fidanzata di Burak Deniz?

Burak Deniz, dal 2015 al 2018, è stato fidanzato con l'attrice Büşra Develi.

Pare che si siano lasciati per delle differenze caratteriali non conciliabili. I due si sono conosciuti nella serie Tatlı Küçük Yalancılar e hanno recitato insieme anche nel film del 2018 Arada.

Attualmente Burak Deniz si è rimesso insieme con la modella Didem Soydan. I due si sono lasciati nell'ottobre del 2021, ma recentemente sono stati beccati dai giornalisti ad Arnavutköy, a cui hanno dichiarato di aver dato alla loro storia un'altra possibilità.

Perché Ferzan Özpetek ha scelto Burak Deniz per Le fate ignoranti?

Ferzan Özpetek ha conosciuto Burak Deniz nel 2016, in quanto la sua ex fidanzata Büşra Develi era tra le protagoniste del video di Mina e Celentano "È l'amore!, di cui Özpetek era regista. Successivamente si sono incontrati in occasione della premiazione di GQ.

Come dichiarato dallo stesso regista, il "sesto senso" l'ha spinto nel sceglierlo per il cast de Le fate ignoranti. A quanto pare hanno un bellissimo rapporto, lo stesso Õzpetek ha detto che sono come fratelli.