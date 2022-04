Sono i professori di Amici più diretti nei giudizi e di conseguenza temuti dai ballerini e dai cantanti che si presentano al talent e da due anni fanno squadra al serale: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono fieri del loro modo di approcciarsi all'insegnamento all'interno del talent e hanno ribadito questa idea che li accomuna anche durante l'intervista rilasciata al magazine Chi. Alessandra e Rudy condividono molti aspetti per quanto concerne i metodi con cui si rapportano ai ragazzi ma la loro intenzione non è quella di far del male agli alunni anzi tutto il contrario.

Il mondo fuori dalla casetta è difficile e per loro due è giusto che ballerini e cantanti non vivano nell'illusione.

Alessandra Celentano: 'Vengo accusata di fare body shaming'

'Io e Rudy, credo, siamo affini, siamo dritti, onesti, non abbiamo paura di dire le cose come stanno e non facciamo i buonisti', ha detto con fermezza la maestra Alessandra Celentano durante l'intervista rilasciata al giornale diretto da Alfonso Signorini. La maestra nn vuole apparire per forza 'buona' ma piuttosto preferisce essere sincera, raffigurando questa sincerità come una forma di rispetto nei riguardi dei ragazzi. La Celentano, poi, ha voluto chiarire un punto per lei molto importante.

'Capita che io venga accusata di fare body shaming', ha detto Alessandra che ha fatto un esempio.

Se un fantino pesa più del previsto non può fare una gara e quindi perché dovrebbe essere diverso nella danza? A volte, secondo la professoressa, fare complimenti è più facile per conquistare un applauso in più, ma per lei è importante dire le verità in faccia, anche se questa è dura da accettare'.

Zerbi: 'La cattiveria illude i ragazzi'

'Credo che la vera cattiveria sia illudere i ragazzi', gli ha fatto eco Rudy Zerbi che, oltre a confermare che il suo più grande rammarico durante gli anni di Amici è quello di non aver riconosciuto immediatamente il talento di Emma Marrone, ha riferito che i giudizi 'duri' sono l'esempio del mondo esterno che non sempre riserva carezze ai giovani.

Insomma, per lui è un modo per far crescere gli alunni preparandoli a ciò che li aspetta nel mondo del lavoro.

Nonostante il modo severo di approcciarsi ai talenti, Alessandra e Rudy hanno rivelato un loro aspetto comico. I due professori, puntata dopo puntata al serale, si sono messi in gioco con i guanti di sfida lanciati a Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Per entrambi resta importante sapersi prendere in giro, anche se puntualmente perdono contro i CuccaTodo, come ha scherzosamente ribattezzato i suoi avversari Rudy. E di certo anche la quinta puntata di Amici 21, prevista per sabato 16 aprile non deluderà i telespettatori.