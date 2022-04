Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante l'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di mercoledì 20 aprile ci saranno importanti novità che riguarderanno le vicende che ruotano attorno a Gloria e Stefania. Infatti, la capocommessa continuerà a sostenere sua figlia e approverà la sua storia d'amore con Marco. Nel frattempo, Gemma non perderà le speranze di riuscire a conquistare il suo ex fidanzato.

Il Paradiso delle signore, trama 20/4: Gloria sostiene Stefania e Marco

Stefania ha scoperto da pochi giorni che la capocommessa de Il Paradiso delle signore è sua mamma.

Dopo avere sofferto per le menzogne che le ha raccontato per anni suo padre, la giornalista si è riuscita ad avvicinare nuovamente a Ezio e ha iniziato a riallacciare i rapporti con Gloria. Nel frattempo, la Venere si è innamorata di Marco, il fidanzato della sua sorellastra. La passione fra i due colleghi è scoppiata recentemente e la mamma di Colombo ha dato dei consigli a sua figlia. In particolar modo, in un primo momento, Moreau ha consigliato a Stefania di farsi da parte e di rispettare la relazione fra Gemma e Marco. Le cose, però, sono improvvisamente cambiate, perché Marco ha lasciato Zanatta e nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 20 aprile, Gloria inizierà a sostenere la relazione fra Stefania e il nipote di Adelaide.

Il Paradiso delle signore, puntata 20/4: Gloria dice a Stefania di non rinunciare a Marco

In particolar modo, la capocommessa de Il Paradiso delle signore darà dei consigli a sua figlia. Dal momento che il nipote di Adelaide si è dimostrato corretto nell'interrompere la sua storia d'amore con Gemma e ha dichiarato il suo amore per Stefania, Gloria esorterà sua figlia a non rinunciare al suo amore per Marco.

Sentendo le parole di sua mamma, la giovane Colombo deciderà di incontrare Di Sant'Erasmo. Nella puntata che andrà in onda in televisione nel pomeriggio di mercoledì 20 aprile, il giornalista sarà felice della decisione della sua amata. A quel punto, i due innamorati si scambieranno un bacio lungo e appassionato.

Il Paradiso delle signore, episodio 20/4: Gemma pensa che Marco torni da lei

Nel frattempo, mentre i due colleghi si lasceranno andare alla passione, Gemma continuerà a pensare al suo ex fidanzato. A tal proposito, Zanatta sarà convinta di riuscire ad avere ancora una chance con Marco. Infatti, la figlia di Veronica sarà convinta che il nipote di Adelaide cambi idea e torni sui suoi passi. L'intento della sorellastra di Stefania sarà quello di riuscire a riconquistare Marco. Al momento, però, le anticipazioni delle prossime puntate non rivelano se il nipote della contessa lascerà la figlia di Gloria per tornare con lei. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà ai due innamorati e se per loro ci saranno i fiori d'arancio.