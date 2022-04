Nella giornata di sabato 9 aprile si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante le riprese ci sono state importanti novità per i protagonisti del trono over e classico. A tal proposito, Gemma Galgani non è stata protagonista del dating show, mentre Tinì è tornata in studio. Nel frattempo, Tina ha attaccato Ida e Riccardo, perché i due ex fidanzati, il giorno precedente, avevano parlato. Inoltre, c'è stato spazio per altri protagonisti del parterre e sono proseguite le vicende di Luca, alle prese con le sue tre corteggiatrici.

Uomini e Donne, riprese 9/4: Gemma non è al centro dell'attenzione

Le anticipazioni delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne del 9 aprile non portano buone notizie per Gemma. In base alle indiscrezioni trapelate in rete dall'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, anche nelle ultime riprese, la dama torinese non è stata la protagonista della trasmissione. Sembrerebbe esserci un periodo di calma sentimentale nella vita di Galgani. Infatti, l'ex fidanzata di Giorgio Manetti è stata lasciata da Franco, che ha capito che la single non poteva essere la donna giusta per lui. Anche nelle nuove registrazioni, Gemma non ha ricevuto in studio nessun uomo a corteggiarla e, pertanto, Maria De Filippi non ha dato spazio a Galgani.

Uomini e Donne, anticipazioni nuove puntate: Tinì torna in studio

Per quanto riguarda gli opinionisti di Uomini e Donne, invece, c'è stata una novità. Dopo essere rimasta lontana dal piccolo schermo per qualche settimana, Tinì è ritornata a sedersi accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il pubblico a casa si era accorto dell'assenza di Cansino e, sui social, il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi aveva iniziato a domandarsi cosa fosse accaduto a Tinì.

Al momento, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano soltanto che l'opinionista del dating show è rientrata in studio. Pertanto, attualmente, non è ancora nota la motivazione dell'allontanamento di Cansino dal piccolo schermo.

Uomini e Donne, prossime puntate: Tina attacca Ida e Riccardo

Ida e Riccardo, invece, il giorno precedente si erano fermati a parlare dopo le riprese e, a quel punto, Tina Cipollari ha attaccato i due ex fidanzati.

Guarnieri è ritornato nella trasmissione di Canale 5 per trovare un nuovo amore ed ha ritrovato in studio la sua ex compagna. Nel frattempo, Gloria ha affermato di avere interesse per il cavaliere pugliese, ma di volere attendere un po' di tempo per pensare sul da farsi. Diego e Aneta, invece, stanno proseguendo la loro conoscenza e le cose, fra di loro, sembrerebbero andare bene. Per quanto riguarda il trono classico, Luca è uscito in esterna con Soraia, ma la corteggiatrice ha preferito non baciare il tronista, a causa dell'avvicinamento del ragazzo ad Aurora. Le due pretendenti hanno discusso in studio, mentre il tronista romano ha provato a capire perché Lilli non ha reazioni su quanto accade.

Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate, per scoprire se verranno rivelati i motivi che hanno portato Tinì lontana da Uomini e Donne e se Gemma riuscirà a trovare l'uomo della sua vita.