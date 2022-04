La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta per terminare e per la settima potrebbe venire a mancare uno dei personaggi presenti da diverso tempo nella soap. Nell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 21 aprile, Sofia annuncerà il suo imminente trasferimento a Firenze. Flora, invece, vorrà lasciare l’Italia e tornare negli Stati Uniti. Nel frattempo Marcello si confiderà con Armando, rivelandogli di avere intenzione di non lavorare più al Circolo.

Il Paradiso delle signore, puntata 21 aprile: Sofia vuole trasferirsi a Firenze

Sofia è da qualche tempo una Venere e contemporaneamente svolge anche la professione di pasticciera per la Caffetteria, dove lavorano anche Salvatore e Marcello. Riguardo alla vita privata della commessa de Il Paradiso delle signore si è saputo ben poco fino a oggi. Nell'episodio che verrà trasmesso il 21 aprile ci sarà una novità che riguarderà la vita di Galbiati. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Sofia annuncerà di aver deciso di lasciare Milano. La Venere, infatti, informerà le persone vicino a lei che vorrà trasferirsi a Firenze. Al momento, però, non è chiaro che progetti abbia in mente per il futuro.

Il Paradiso delle signore, trama 21 aprile: Flora vuole trasferirsi negli Stati Uniti

Anche Flora avrà la stessa idea di Sofia. La stilista de Il Paradiso non sta attraversando un periodo semplice. Infatti ha avuto un flirt con Umberto Guarnieri, ma l'imprenditore ha una relazione da anni con Adelaide. Per questo inizierà a pensare di tornare a vivere negli Stati Uniti.

Infatti, le anticipazioni sull'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 21 aprile rivelano che Flora riceverà un'interessante proposta di lavoro dall'America e valuterà se accettare o meno l'incarico, e lasciare il capoluogo lombardo e l'Italia per vivere all'estero.

Il Paradiso delle signore, episodio 21 aprile: Marcello vuole lasciare il Circolo

Aria di cambiamento anche per Marcello. Infatti, non sta vivendo un periodo sereno a causa delle preoccupazioni amorose e lavorative. Nelle ultime puntate il fidanzato di Ludovica si è reso conto che Ferdinando ha messo gli occhi sulla sua compagna. Per questo motivo il barista inizierà a sentirsi non all'altezza di Brancia e nell'episodio che andrà in onda il 21 aprile si confiderà con Armando, e gli esternerà la sua intenzione di voler lasciare il suo lavoro al Circolo, ma non ne farà parola con Ludovica. Nel frattempo Adelaide metterà in guardia Gemma sul conto di Marco, ma la cavallerizza non vorrà sentire parole dolorose sul suo ex fidanzato. Inoltre, durante la puntata, Beatrice aprirà gli occhi e le persone vicine alla contabile tireranno un respiro di sollievo, mentre Dante dichiarerà il suo amore alla cognata di Vittorio.