La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato creato da Giannandrea Pecorelli per la puntata numero 154 anticipano che Sofia Galbiati (Giulia Chiaramonte) annuncerà che a breve lascerà la Caffetteria per andare in Toscana sponda Firenze. Marcello Barbieri (Pietro Masotti), intanto, rivelerà al capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi) di essere tentato dal desiderio di abbandonare il ruolo di vicedirettore del Circolo.

Nel frattempo la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) farà presente a Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) di non avere molte speranze di tornare assieme a Marco (Moisè Curia). Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), in ultimo, penserà seriamente di dimettersi da stilista del Paradiso e accettare la ghiotta proposta professionale giuntale dall'America, mentre Beatrice Conti (Caterina Bertone) uscirà finalmente dal coma e sarà fuori pericolo.

Sofia annuncerà di essere in procinto di lasciare la Caffetteria per recarsi a Firenze

Flora penserà seriamente se accettare o meno la proposta lavorativa ricevuta dagli Stati Uniti

