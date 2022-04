La sesta stagione de 'Il Paradiso delle Signore' terminerà il 29 aprile e si concluderà con le nozze di Salvatore e Anna. Il giorno del matrimonio, fra gli invitati, ci sarà anche Elena, la cognata dello sposo, che rientrerà in città per la cerimonia. Nel frattempo, Amato e Imbriani riceveranno un regalo inatteso dalla piccola Irene. A tal proposito, le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 25 a venerdì 29 aprile rivelano che la bambina informerà sua mamma e il barista che le piacerebbe vivere a Milano.

Il Paradiso delle signore, trame al 29/4: Elena Montemurro torna a Milano

Nel finale della sesta stagione de 'Il Paradiso delle signore' ci sarà il ritorno di uno dei personaggi andati via nelle precedenti edizioni. Elena, infatti, rientrerà a Milano per prendere parte al matrimonio di Salvatore e Anna. Al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli sul rientro nel cast dell'attrice che interpreta la cognata di Imbriani. Le anticipazioni trapelate in rete non rivelano se Montemurro sarà presente soltanto nelle scene del matrimonio o se il suo personaggio ci sarà anche nella settima stagione della fiction di Rai 1. Inoltre, attualmente, non è chiaro se Elena andrà alla cerimonia da sola o se, fra gli invitati, ci sarà anche suo marito Antonio, fratello dello sposo.

Il Paradiso delle signore: la piccola Irene vuole vivere a Milano

Per le nozze di Salvatore e Anna non mancheranno le sorprese e il regalo più gradito per gli sposi sarà l'annuncio che la piccola Irene farà alla coppia. La figlia di Imbriani, infatti, nelle precedenti puntate, aveva detto di non volere trasferirsi a Milano, ma di preferire la vita in paese.

Nella puntata che andrà in onda giovedì 28 aprile, la bambina comunicherà a Salvo e sua madre che le farebbe piacere vivere nel capoluogo lombardo. A quel punto, anche Agnese, nonna acquisita di Irene, sarà felice della decisione della piccola.

Il Paradiso delle signore, episodi al 29/4: il negozio chiude per le nozze di Salvatore e Anna

Nella giornata delle nozze di Salvatore e Anna il negozio diretto da Vittorio Conti chiuderà, per consentire a tutti i dipendenti di essere presenti alla cerimonia. Il matrimonio verrà celebrato il 29 aprile. In quell'occasione, Gloria capirà che Stefania aveva scelto di rinunciare a Marco per proteggerla. A quel punto, la capocommessa deciderà di andare a costituirsi, ma prima fornirà dei suggerimenti al nipote di Adelaide. A tal proposito, l'intento di Moreau sarà quello di permettere ai due innamorati di vivere liberamente il loro amore: Di Sant'Erasmo si recherà al matrimonio di Salvatore e Anna. Non resta che attendere gli episodi finali della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, per scopire se, oltre ad Elena Montemurro, tornerà anche Antonio Amato.