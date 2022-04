Le puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 25 a venerdì 29 aprile saranno ricche di colpi di scena. Infatti, durante la settimana, verranno trattate le vicende di Chiara Petrone e ci saranno importanti novità per l'imprenditrice. A tal proposito, le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che la figlia di Giancarlo rischierà di morire per un'overdose e verrà ricoverata in ospedale. Nunzio e Marina staranno accanto all'imprenditrice e vorranno aiutarla. Una volta dimessa dall'ospedale, Petrone deciderà di andare a costituirsi e i piani imprenditoriali di Roberto, pertanto, salteranno.

Un posto al sole, trame al 29/4: Chiara Petrone va in overdose e viene ricoverata

Chiara Petrone rischierà di morire per un'overdose. La giovane imprenditrice, infatti, farà abuso di sostanze stupefacenti e sarà a un passo dal perdere la vita. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse in televisione fino a venerdì 29 aprile rivelano che Chiara verrà ricoverata in ospedale. Petrone non sarà sola nel difficile momento in cui lotterà per la sopravvivenza, perché al suo fianco ci sarà Nunzio. Cammarota, infatti, ancora una volta, assisterà la sua fidanzata.

Un posto al sole, puntate al 29/4: Marina e Nunzio aiutano Chiara Petrone

Quando sarà ricoverata in ospedale, Chiara non avrà soltanto il conforto da parte di Nunzio, ma anche Marina cercherà di aiutare la figlia di Giancarlo.

Petrone chiederà al suo fidanzato di andare a vivere a casa sua, ma il figlio di Katia farà una controproposta alla compagna, chiedendole di trasferirsi alla terrazza. L'intento di Cammarota sarà quello di fare abitare Chiara a Palazzo Palladini, in modo da avere sempre qualcuno accanto a farle compagnia, anche quando lui non sarà presente.

I due fidanzati non troveranno un punto d'incontro e discuteranno e, a quel punto, Marina deciderà di ospitare Petrone a casa sua.

Un posto al sole, episodi al 29/4: Chiara vuole andare a costituirsi

Chiara opterà per la soluzione proposta da Marina e, una volta uscita dall'ospedale, si trasferirà a casa di Giordano. Arrivata nell'abitazione della mamma di Elena, Petrone annuncerà di avere deciso che sia giusto andare a costituirsi e rivelare la verità sulla notte dell'incidente alle forze dell'ordine.

La fidanzata di Nunzio riterrà opportuno confessare quanto accaduto la notte dell'incidente, in modo da liberarsi dal senso di colpa per la perdita di suo padre. Dopo la confessione, inoltre, Roberto e Lara non avrebbero più modo di ricattare la giovane imprenditrice. A quel punto, Marina affronterà Ferri e gli rivelerà le intenzioni della giovane Petrone, spiegandogli che le sue mire imprenditoriali sono andate in fumo. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se Chiara finirà in carcere.