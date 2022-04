Le anticipazioni della famosa soap opera Il Paradiso delle Signore riservano molte novità per i fan affezionati. Nella puntata che andrà in onda lunedì 25 aprile, Gemma Zanatta avrà la conferma della relazione tra la sorellastra Stefania e il suo ex fidanzato Marco: la giovane non la prenderà affatto bene e avrà il timore di essere stata sempre ingannata. Subito dopo Gemma deciderà di affrontare Stefania faccia a faccia, così andrà dalla donna e le dirà ciò che ha scoperto su di lei e Di Sant’Erasmo.

Il Paradiso, episodio del 25 aprile: Gemma affronta Stefania

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore, trasmesso lunedi 25 aprile su Rai 1, Gemma (Gaia Bavaro) avrà la certezza assoluta che Stefania e Marco abbiano intrapreso una relazione sentimentale all’oscuro di tutti. Zanatta sarà assai turbata con la sorellastra e sarà convinta di essere stata presa in giro, sin dall’inizio. Subito dopo Gemma dirà a Stefania (Grace Ambrose) di aver scoperto tutto riguardo la sua storia d’amore con il suo ex fidanzato e le chiederà subito delle spiegazioni. L’incontro tra le due sorellastre non andrà bene: Zanatta non riuscirà ad accettare il comportamento di Colombo, così la minaccerà e le giurerà vendetta per quello che ha fatto.

Beatrice viene dimessa

Beatrice Conti (Caterina Bertone) recupererà le forze e non sarà più in pericolo di vita dopo aver ripreso conoscenza e verrà, finalmente, dimessa dall’ospedale. Nonostante le condizioni di salute della donna siano molto positive, Beatrice dovrà affrontare una lunga convalescenza e non potrà stare sola.

Sarà per questo che Vittorio prenderà una decisione inaspettata e inviterà la cognata a trascorrere il periodo di ripresa a casa sua. Nel frattempo Armando (Pietro Genuardi) e Agnese Amato (Antonella Attili) passeranno molto tempo in compagnia di Irene, la figlia di Anna: la presenza della bambina metterà a tutti molta serenità e anche la piccola si affezionerà senza problemi alla nonna acquisita.

Flora vuole trasferirsi negli Stati Uniti

Flora annuncerà ai suoi cari della sua probabile partenza negli Stati Uniti: la donna confesserà di aver trovato un buon lavoro e di aver pensato di trasferirsi. Sarà così che, attraverso qualche battuta tagliente, la giovane Ravasi prenderà la sua rivincita su Adelaide. Frattanto Ludovica Brancia scoprirà che Marcello si è licenziato improvvisamente dal Circolo e ha abbandonato il ruolo di vicedirettore: Barbieri, infatti, si sentirà alquanto inadeguato e deciderà di cambiare vita all’improvviso, ma avviserà soltanto Armando dei suoi piani. Marcello confiderà a Ferraris di non sentirsi all’altezza del suo ruolo e deciderà sin da subito di lasciare Ludovica fuori dalle sue questioni personali.