Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nelle recenti puntate della fiction, il personaggio di Fiorenza sta diventando sempre più importante nelle vicende narrate. La cugina di Dante, infatti, sta aiutando Romagnoli nella sua vendetta contro Vittorio Conti. Inoltre, Gramini ha manifestato il suo parere negativo nei confronti di Beatrice e della contessa Adelaide, per diversi motivi. La prima è finita nel mirino di Fiorenza, a causa della sua posizione sociale e la relazione con Dante, la seconda, invece, rappresenta un ostacolo nella sua ascesa al Circolo.

Il Paradiso delle signore: Fiorenza non approva la relazione fra Beatrice e Dante

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Fiorenza ha stretto un'alleanza con Flavia. Le due donne, infatti, stanno complottando alle spalle dell'ignara Ludovica. A tal proposito, la mamma di Ludovica non approva la relazione fra sua figlia e Marcello, a causa delle differenze di ceto sociale. L'ex compagna di Jean Paul non approva che una giovane non desideri avere un uomo ricco al suo fianco, ma accetti di rimanere legata ad un barista. In un momento di confidenze, anche Fiorenza ha compreso le parole di Flavia, rivelandole che anche lei si trova nella medesima situazione. Gramini, infatti, ha rivelato di non sostenere Dante, nella relazione con Beatrice, in quanto contabile, non ricca, vedova e con figli a carico.

Il Paradiso delle signore: Flavia e Fiorenza complici alle spalle di Ferdinando

Parlando con Flavia, inoltre, Fiorenza ha rivelato il suo progetto. La mamma di Ludovica ha spiegato a Gramini di volere inscenare una finta malattia, per riuscire ad ottenere dei soldi da Ferdinando. L'armatore, infatti, è benestante e, in passato, ha pagato le ingenti cure necessarie, per salvare la vita a sua mamma.

A questo punto, la signora Brancia ha spiegato che, se anche lei fosse nella medesima situazione, Torrebruna potrebbe aiutarla, dandole del denaro, visto l'interesse che ha per sua figlia Ludovica. Fiorenza si è detta favorevole ad aiutare Flavia nel suo intento, spiegando come mai vorrebbe diventare complice del reato. Gramini ha detto che se la fidanzata di Marcello sposasse Ferdinando, andrebbe a vivere a Napoli e la vicepresidenza del Circolo passerebbe a lei.

Il Paradiso delle signore: Adelaide è un ostacolo per Fiorenza

A questo punto, Flavia ha dubitato delle possibilità della sua complice di ottenere un incarico così prestigioso. Secondo la mamma di Ludovica, infatti, la presenza della contessa sarebbe un ostacolo per la carriera di Gramini. L'ex compagna di Jean Paul è stata chiara con la sua amica: ''Non finché Adelaide è viva''. A quel punto, Fiorenza ha replicato: ''Intanto le toglierei un'alleata e poi, per il resto, si vedrà''. Cosa avrà voluto dire Fiorenza con quelle parole? Cos'avrà in mente di fare la cugina di Dante alla contessa? Inoltre, cosa architetterà Gramini per ostacolare la relazione fra Beatrice e Romagnoli? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno i piani della complice di Flavia.