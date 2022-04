Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore profumano di fiori d'arancio, bugie smascherate e riconquiste amorose. Salvatore vorrà fare una sorpresa ad Anna, scegliendo il giorno delle loro nozze e chiedendo a Marcello di essere il loro testimone di nozze. Flora verrà rimproverata dal commendatore Guarnieri, mentre Marcello smaschererà le bugie di Flavia, ma sarà frustrato perché non potrà sistemare le finanze della famiglia Brancia. Flavia, frattanto, chiederà alla figlia di supportare le sue menzogne e nello stesso tempo ingannerà Ferdinando, accettando il denaro dall'uomo.

Sarà dato spazio anche a Dante e Beatrice, con quest'ultima che inizierà a sospettare che il suo compagno le stia nascondendo qualcosa. La cognata di Vittorio inizierà a indagare ma, una volta giunta all'amara verità, resterà coinvolta in un brutto incidente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Flavia chiede a Ludovica di supportare le sue menzogne

Salvatore Amato si deciderà a convolare a nozze con Anna, perciò sceglierà la data del fatidico "Sì, lo voglio". Tuttavia, il figlio di Giuseppe e Agnese, preferirà mantenere il mistero con la sua promessa sposa, al fine di farle una sorpresa. Nel frattempo Flavia riuscirà a convincere la figlia a sostenerla nella sua farsa, facendo quindi credere che lei abbia una malattia.

Contemporaneamente, però, chiederà a Ludovica di non rivelare nulla al suo compagno delle menzogne concernenti la sua patologia inesistente.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dall'11 al 15 aprile si concentreranno anche sulle vicissitudini di altri personaggi, come quello di Gemma Zanatta, ormai giunta alla conclusione che la causa della sua rottura con Marco sia Stefania.

Intanto il giornalista deciderà di rivelare chiaramente i suoi sentimenti alla giovane Colombo, ma Gemma non getterà la spugna tanto facilmente e sarà intenzionata a riconquistarlo: riuscirà a raggiungere il suo scopo? Persino Adelaide di Sant'Erasmo supporterà la giovane Zanatta nella sua missione.

Salvatore chiede a Marcello di fargli da testimone di nozze

Finalmente la storia d'amore tra Salvatore e la sua amata starà per giungere a una tappa molto importante: il matrimonio. Proprio perché il giovane siciliano ha un legame di profonda amicizia con il suo socio Marcello, che deciderà di chiedergli di fargli da testimone di nozze. Però la sorpresa riguardante la consegna dell'anello alla sua promessa sposa potrebbe non andare come lui ha stabilito, visto che smarrirà l'anello.

Dante Romagnoli continuerà ad avanzare con il suo piano per attribuire il marchio "Paradiso" ai diversi negozi oltreoceano che ha acquistato. Vittorio non sarà assolutamente a conoscenza di questi piani così scorretti.

Nel frattempo Flora subirà un rimprovero da parte di Umberto per essersi confidata con Ludovica.

Marcello Barbieri scopre le bugie di Flavia nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Beatrice finirà con l'intuire che Dante le stia nascondendo qualcosa, ma l'uomo sarà molto abile nel riuscire a non far trapelare il suo piano oscuro a discapito dell'inconsapevole Vittorio. Marcello Barbieri verrà a sapere che Flavia sta mentendo sulla sua malattia, ma d'altro canto lui si sentirà totalmente incapace di poter aiutare in qualche modo madre e figlia. Difatti avrebbero bisogno di un appoggio dal punto di vista economico, ma le sue modeste condizioni finanziarie non gli permettono di fare un passo simile.

Intanto Salvatore, che si è ritrovato a smarrire l'anello, alla fine riuscirà a ritrovarlo e a consegnarlo alla sua fidanzata.

Beatrice ha un drammatico incidente

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Vittorio inizierà ad aprire gli occhi e a capire che Dante sta tramando qualcosa. Così il direttore chiederà a Roberto di dargli una mano per indagare su Romagnoli: riuscirà a scoprire qualcosa? Ferdinando verrà a conoscenza della malattia di Flavia e deciderà di coprire tutte le spese riguardanti l'intervento presso una clinica molto famosa. Flavia accetterà l'aiuto dell'uomo, anche se in realtà non è malata e al contempo gli chiederà di non dire nulla del suo gesto a Ludovica. Flora si deciderà a lasciare Villa Guarnieri, ma verrà rincorsa da Umberto che la fermerà con un bacio appassionato. I due, però, non sapranno di essere osservati da Adelaide. Proprio quando Beatrice scoprirà il piano di Dante, rimarrà coinvolta in una drammatico incidente.