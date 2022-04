Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa giovedì 14 aprile svelano nuovi colpi di scena. Dante continuerà a tramare alle spalle del grande magazzino e di Conti, raccontando bugie anche a Beatrice. Vittorio, però, deciderà di prendere in mano la situazione, chiedendo a Roberto di indagare sul conto del suo socio. Fiorenza farà una confidenza a Torrebruna, dicendogli che Flavia è affetta da una brutta malattia. Ferdinando, nell'apprendere tale notizia, si offrirà di coprire lui stesso le spese per l'intervento al quale si dovrebbe sottoporre Brancia.

La donna accetterà l'offerta generosa avanzata, ma gli porrà una condizione: Ludovica non dovrà sapere che sarà lui a pagare le sue cure. Tuttavia ben presto la giovane Brancia a conoscenza di questo segreto.

Il Paradiso, trama 14 aprile: Vittorio chiede a Roberto di indagare

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 14 aprile, Dante continuerà a tramare alle spalle di Vittorio. Nonostante l'uomo sembri realmente innamorato della vedova Conti, non si fermerà dinanzi a nulla, anzi, la sua sete di vendetta nei confronti del suo rivale sarà implacabile. Colei che ne pagherà il prezzo sarà la stessa Beatrice, alla quale Romagnoli continuerà a raccontare bugie, per cercare di rabbonirla.

Tuttavia Vittorio, pur non essendo a conoscenza dell'affare americano, capirà che sia giunto il momento di agire contro Dante per cercare di fermarlo. Pertanto chiederà a Roberto di indagare sul suo conto, con la speranza che emerga qualche dettaglio, che potrebbe essere usato contro di lui a livello legale.

Il Paradiso delle signore, spoiler 14/04: Fiorenza porta avanti il piano di Flavia

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore che sarà trasmessa il 14 aprile preannunciano che Fiorenza, divenuta complice di Flavia, passerà alla fase successiva del piano per dividere Ludovica da Marcello. La donna, pertanto, confiderà a Ferdinando che la signora Brancia è affetta da un brutto male, e che per guarire necessiterebbe di cure molto costose.

Torrebruna, conoscendo la situazione economica delle Brancia, si comporterà da gentiluomo quale è, offrendosi di coprire lui le spese per le terapie della donna. Inutile sottolineare che Flavia gode di ottima salute, e che Ferdinando ignora di essere una pedina del loro torbido gioco. Tuttavia la signora Brancia, una volta appreso che Torrebruna vorrebbe pagarle le cure, accetterà di buon grado, ponendo un'unica condizione. La donna dirà al suo benefattore che Ludovica non dovrà essere messa al corrente di questo dettaglio. Ben presto, però, la ragazza verrà ugualmente a sapere l'identità di colui che farà in modo che la madre guarisca.