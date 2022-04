La stagione 2021/2022 di U&D sta per volgere al termine e i telespettatori non possono fare a meno di notare un netto cambio di rotta nelle dinamiche del Trono Over. Da circa un mese a questa parte, infatti, Gemma non è più la protagonista indiscussa del format, anzi spesso e volentieri non viene neppure tirata in ballo per intere puntate. Un rumor che sta serpeggiando tra gli addetti ai lavori, sostiene che Maria De Filippi starebbe pensando di sostituire Galgani con la sua più cara amica, Ida Platano.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Si sta facendo un gran parlare dell'insolita sparizione di Gemma dalle puntate di U&D che sono andate in onda su Canale 5 in queste settimane.

Dopo essere stata per anni la regina incontrastata della versione Over del dating-show, ultimamente Galgani ha vestito più i panni di "comparsa" e non quelli di protagonista assoluta ai quali era abituata.

L'ultimo numero della rivista Nuovo Tv, poi, ha riportato un rumor piuttosto spiazzante sul programma Mediaset, un'indiscrezione che riguarda il futuro della torinese davanti alle telecamere.

Stando a una voce che è arrivata all'orecchio dei giornalisti di Gossip, la 72enne potrebbe non essere più al centro delle dinamiche del format per volontà della conduttrice: un retroscena ancora tutto da confermare, sostiene che Maria De Filippi starebbe seriamente pensando di sostituire la dama con una persona a lei carissima.

Nessun nuovo amore per la dama di U&D

"Grandi manovre a Uomini e donne: Galgani è in età da pensione e Maria ha già chi può sostituirla", si legge sulla copertina della rivista di gossip diretta da Riccardo Signoretti.

Stando a quello che riporta una voce che avrebbe a che fare col dietro le quinte del dating-show, la presentatrice De Filippi avrebbe già in mente la persona che potrebbe prendere il posto della dama torinese che da oltre un mese sembra non suscitare più alcuna curiosità nei telespettatori e negli addetti ai lavori.

"Ida fa tanto l'amica di Gemma, ma vuole rubarle soltanto il trono", aggiungono i giornalisti nel racconto di un retroscena che ha spiazzato i fan della trasmissione di Canale 5 in queste ore.

In base a questa chiacchiera ancora tutta da confermare, la parrucchiera Platano ambirebbe a diventare la nuova protagonista assoluta del format e, visti gli ultimi accadimenti, ci starebbe riuscendo benissimo.

Il ritorno di Riccardo negli studi di U&D

Un indizio che confermerebbe la volontà di Maria e della redazione di U&D di puntare quasi esclusivamente su Ida, arriva dalle anticipazioni delle ultime due puntate che sono state registrate.

A distanza di un anno dalla sua ultima apparizione tv, Riccardo Guarnieri è tornato negli studi Elios per restarci. Il cavaliere ha deciso di rientrare nel cast fisso del Trono Over per cercare l'amore e, neanche a dirlo, si è ritrovato subito faccia a faccia con la ex Platano.

Quest'ultima si è commossa nel rivedere il pugliese e ha accettato di fare un ballo con lui. C'è da precisare, però, che i due non intendono tornare insieme, anzi l'uomo ha già intrapreso la conoscenza con un'altra donna del parterre che non è la bresciana.

Il ritorno del suo storico ex fidanzato, però, non fa altro che tenere alta l'attenzione del pubblico su Ida, molto sfortunata in amore ma sempre più protagonista della maggior parte delle puntate.

Contrariamente a quello che sta capitando all'amica, Gemma non viene quasi più considerata e a volte non si parla neppure di lei e delle sue brevi frequentazioni con i signori del cast: sono circa due settimane, infatti, che non trapelano nuovi spoiler sulla 72enne (ovvero da quando è stata "scaricata" da Franco).