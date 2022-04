Gli spoiler della famosa soap opera 'Il Paradiso delle Signore' sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 4 all’8 aprile su Rai 1, Stefania Colombo (Grace Ambrose) non parlerà a nessuno del bacio scambiato con Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia). Quest’ultimo si renderà conto di avere una forte infatuazione per Stefania e si confiderà con Roberto. Successivamente la giovane Colombo prenderà una decisione molto importante, attraverso la quale comprometterà per sempre il suo rapporto con Marco.

Beatrice Conti e Dante sempre più vicini

Adelaide noterà un particolare oggetto prezioso indossato da Flora e comincerà ad insospettirsi: non ci vorrà molto prima che la donna scopra che gli orecchini della giovane Ravasi sono un dono di Guarnieri, ma inizialmente non farà nulla e non chiederà spiegazioni. Nel frattempo, Stefania deciderà di tenere segreto il bacio scambiato con Marco e non si confiderà con nessuno riguardo la vicenda. Beatrice Conti e Dante, invece, saranno sempre più affiatati, tanto che la piccola Serena chiederà a sua madre delle spiegazioni riguardo il suo rapporto con Romagnoli. Al contrario di Stefania, Marco si confronterà con Roberto e confesserà all’uomo di avere una bella cotta per la giovane Colombo.

Stefania decide di reprimere i suoi sentimenti per Marco

Stefania Colombo sarà molto interessata a Marco, ma deciderà di reprimere i suoi sentimenti quanto prima, soprattutto per evitare di creare dei problemi a Gemma. Quest'ultima sarà notevolmente euforica, annunciando alle sue amiche che molto probabilmente si fidanzerà con Marco di Sant’Erasmo.

Flavia, invece, verrà lasciata dal suo fidanzato e si confiderà con Fiorenza, mentre Gloria sarà assai felice per aver chiarito la situazione con Stefania: alla fine si confronterà con Ezio. Veronica, intanto, si sentirà alquanto minacciata dalla possibile riconciliazione della famiglia Colombo.

Flavia vuole separare Ludovica da Marcello

Flavia escogiterà un piano per separare Ludovica da Marcello, così da avvicinare la donna a Torrebruna. Nel frattempo, Adelaide chiederà scusa a Flora per aver dubitato di lei, poi Umberto convincerà la donna a non lasciare la villa. In seguito, Vittorio Conti sarà molto turbato, poiché scoprirà che Dante ha coinvolto Serena nel progetto carta-modelli per le bambole, da allegare al nuovo numero del Paradiso Market. Stefania, invece, non farà altro che pensare a Marco. Quest’ultimo si troverà in difficoltà, per colpa di Adelaide: la donna inviterà la famiglia Colombo, senza interpellare il giovane di Sant’Erasmo. Infine, Flavia porterà avanti il suo diabolico piano e con l’aiuto di Fiorenza, confesserà a Ludovica di essere malata.