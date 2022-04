La soap opera Il Paradiso delle Signore prosegue per tutto il mese di aprile con la messa in onda degli episodi della sua sesta stagione.

Gli spoiler della puntata che i telespettatori seguiranno su Rai 1 il 14 aprile, annunciano che il ricco Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) apprenderà tramite Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) che la signora Flavia Brancia di Montalto (Magdalena Grochowska) è malata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 14 aprile: Dante mente a Beatrice, Vittorio chiede a Roberto di indagare su Romagnoli

Nel 149° episodio della serie televisiva in programmazione su Rai 1 giovedì 14 aprile dalle ore 15:55 circa, Dante (Luca Bastianello) continuerà a portare avanti i suoi affari negli Stati Uniti d'America all’insaputa del suo socio e nemico Vittorio (Alessandro Tersigni) e di Beatrice (Caterina Bertoni): soprattutto appena quest’ultima noterà i suoi strani comportamenti, Romagnoli inizierà a raccontarle parecchie menzogne.

Intanto dalle anticipazioni si evince che il direttore Conti - consapevole del fatto che Romagnoli abbia in tasca una nuova mossa contro di lui - si renderà conto che è arrivato il momento di agire, e quindi questa volta non rimarrà con le mani in mano: per tale ragione Vittorio si servirà della complicità del pubblicitario Roberto (Filippo Scarafia) affidandogli l'incarico di fare delle indagini sui movimenti di Dante.

Torrebruna si offre di pagare le spese dell’intervento a cui dovrà sottoporsi la signora Flavia

Successivamente Fiorenza si lascerà andare a una confidenza dolorosa a Torrebruna, riguardante la signora Flavia: in particolare l’armatore apprenderà che la madre di Ludovica (Giulia Arena) su cui ha puntato gli occhi sin dal primo istante che l’ha vista, ha una malattia.

A questo punto Ferdinando, a differenza di Marcello (Pietro Masotti), non perderà tempo per offrire il proprio supporto a Flavia, dicendole di essere disposto a coprire le spese dell’intervento a cui dovrà essere sottoposta in una rinomata clinica negli Stati Uniti: la signora Brancia di Montalto accetterà l’aiuto di Torrebruna, però non vorrà che lo sappia sua figlia Ludovica.

Però la condizione imposta da Flavia non verrà rispettata, dato che il gesto generoso di cui si è reso protagonista Ferdinando non sarà destinato a rimanere un segreto per molto tempo, per sapere ulteriori dettagli occorrerà attendere le prossime puntate.