La storia d'amore fra Marco e Stefania sta appassionando i telespettatori de Il Paradiso delle signore. Nella puntata andata in onda su Rai 1 nel pomeriggio di giovedì 21 aprile, Umberto ha parlato con il nipote di Adelaide e, sentendo le parole del giornalista riguardo la serata trascorsa con la giovane Colombo, ha dato il suo appoggio a Di Sant'Erasmo, dicendogli di ammirarlo.

Il Paradiso delle signore: Umberto ammira Marco per avere scelto Stefania

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 21 aprile, Umberto e Marco hanno fatto colazione insieme a Villa Guarnieri e si sono scambiati confidenze.

Il ragazzo si è lasciato con Gemma, anche se nelle recenti puntate della fiction di Rai 1 la contessa Di Sant'Erasmo ha stretto un legame con la giovane Zanatta, facendole rappresentare il Circolo come cavallerizza durante le competizioni ippiche. La fine della storia d'amore fra Marco e Gemma è stata un duro colpo per Adelaide, che non ha approvato la scelta di suo nipote. Di parere opposto, invece, Umberto, che sembrerebbe appoggiare pienamente il nipote della contessa e la nascente storia d'amore con Stefania.

Il Paradiso delle signore: Stefania e Marco hanno l'approvazione di Umberto

Umberto non ha mai espresso giudizi o opinioni su Gemma, né tantomeno su Stefania. In ogni caso l'imprenditore ha manifestato la sua approvazione per la relazione fra la giovane Colombo e Di Sant'Erasmo.

A tal proposito, Guarnieri ha dichiarato apertamente di sostenere la coppia e di ammirare il giornalista. Infatti, nella puntata de Il Paradiso delle signore del 21 aprile Umberto ha confidato il suo pensiero a Marco, dicendogli: ''Fai quello che ti senti e non preoccuparti del giudizio degli altri. Hai tutta la mia ammirazione''.

Il Paradiso delle signore: la storia d'amore fra Marco e Stefania potrebbe ispirare Umberto

Le parole di Umberto nei confronti di Marco potrebbero essere fonte di ispirazione per l'imprenditore. Infatti, nelle recenti puntate della fiction, Guarnieri si è trovato nella medesima situazione del giornalista: dopo tanti anni di relazione con Adelaide, il papà di Marta si è lasciato andare alla passione con Flora.

Negli episodi attualmente in onda su Rai 1, il proprietario della ditta Palmieri ha chiuso la relazione con la stilista per restare accanto a sua cognata. Le cose, però, potrebbero presto cambiare, perché l'imprenditore potrebbe lasciarsi ispirare dal coraggio di Marco, che ha deciso di chiudere con Gemma per iniziare una storia d'amore con Stefania. Nel finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, pertanto, anche Umberto potrebbe seguire il suo cuore, lasciando la contessa per stare con la stilista.