Chi resta nel cast de Il Paradiso delle Signore 7 e chi, invece, lascerà la soap opera di Rai 1? Questa è la domanda che iniziano a farsi i numerosissimi spettatori della serie che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni di affezionati telespettatori nel pomeriggio della rete ammiraglia.

Gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le nuove trame della settima stagione, in programma a partire dal prossimo settembre.

E, tra i volti che torneranno in scena nel cast della prossima serie, spicca quello di Vittorio Conti ma anche della coppia Anna-Salvatore.

La soap opera Il Paradiso delle signore 7 confermata nel palinsesto Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che le riprese ufficiali cominceranno a fine maggio, quando gli attori torneranno nuovamente sul set di questa seguitissima soap opera, per ricominciare a girare gli episodi inediti della nuova stagione.

Al momento, però, le trame sono ancora top secret: non sono trapelate indiscrezioni e anticipazioni su quello che succederà nel corso di questo nuovo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1, che terrà compagnia ai telespettatori per tutta la durata della stagione tv 2022/2023.

Di sicuro, però, nel cast della settima stagione ritroveremo il dottor Vittorio Conti, ormai considerato uno dei protagonisti storici di questa soap, presente fin dalla primissima puntata della serie.

Nel cast de Il Paradiso 7 ci saranno Anna e Salvatore

Confermata anche la presenza della giovane coppia composta da Anna e Salvatore: i due, nel finale della sesta stagione, convoleranno a nozze insieme e realizzeranno così il loro grande sogno d'amore.

Eppure, Anna non è stata sincera al 100% con Salvo, dato che non gli ha detto tutta la verità sul padre di sua figlia Irene.

Tale verità potrebbe venire a galla nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle signore, così come rivelato dall'attore Emanuel Caserio in una recente intervista, confermando di fatto che sia Salvo che Anna torneranno in scena.

In bilico, invece, la presenza di Ludovica Brancia nel cast della settima stagione. Nel finale di questa stagione, infatti, la giovane ragazza deciderà di accettare la proposta di Ferdinando di partire con lui per la Grecia.

Ludovica potrebbe uscire di scena, dubbi su Marta ne Il Paradiso 7

E, a questo punto, non si esclude che Ludovica possa accarezzare l'idea di abbandonare definitivamente Milano per trasferirsi altrove e cominciare una nuova vita con il ricco Ferdinando Torrebruna, che sembra aver perso la testa per lei.

Resta da capire, poi, cosa ne sarà di Marta Guarnieri: i numerosi fan de Il Paradiso delle signore, sperano in un suo ritorno nella settima stagione, così da ricomporre la celebre coppia con Vittorio Conti.

Al momento, però, l'attrice non si è ancora pronunciata in merito: i dubbi, quindi, restano ma i telespettatori della soap opera continuano a sognare il trionfo dell'amore per Marta e Vittorio.