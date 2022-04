Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily nostrana ideata da Giannandrea Pecorelli dall'11 al 15 aprile riportano che Dante Romagnoli (Luca Bastianello) avrà in mente di aprire degli atelier oltreoceano, comperati in precedenza, a marchio Paradiso senza avvisare il rivale nonché socio Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Le mosse dell'italo americano, però, non passeranno inosservate a Beatrice Conti (Caterina Bertone), mentre Vittorio chiederà all'amico Roberto Landi (Filippo Scarafia) di dargli una mano a monitorare i movimenti di Romagnoli.

La contabile del grande magazzino milanese, infine, verrà a conoscenza del losco piano di Dante e verrà ritrovata in stato di incoscienza a seguito di un brutto incidente che la vedrò protagonista.

Il ritorno di Marta Guarnieri

Le anticipazioni sul finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che nel capoluogo lombardo farà ritorno uno dei personaggi più amati dai telespettatori, ovvero Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Vittorio, quando la sesta stagione della soap opera nostrana si starà avviando a conclusione, si renderà conto che Dante sta portando l'atelier sull'orlo del baratro e ciò si ripercuoterà negativamente sull'armonia che regna tra i dipendenti.

Marta verrà periodicamente aggiornata dal padre Umberto (Roberto Farnesi) di ogni evoluzione riguardante il Paradiso delle Signore e, quando la boutique sembrerà a un passo dal fallimento, la bella Guarnieri deciderà di tornare a Milano per salvare il negozio.

La figlia del commendatore, essendo a conoscenza dei loschi traffici poco legittimi attuati da Dante negli anni, potrebbe ricattare l'italo americano facendo leva sugli stessi e finalmente portare in salvo la boutique.

Marta, difatti, costringerebbe Romagnoli a lasciare Milano prima possibile se non vorrà essere denunciato.

Dante potrebbe andarsene da Milano anche per la scoperta fatta da Beatrice sul suo conto

Dante ha dimostrato in diverse occasioni di essere un osso duro e un degno 'dark man' della fiction daily italiana. Se Marta dovesse usare il ricatto come arma contro Romagnoli, quest'ultimo potrebbe sfoderare un ulteriore escamotage per rimanere in città e continuare a dare filo da torcere a Vittorio.

A far sì che ciò non accada e che, di conseguenza, l'italo americano tolga davvero le tende potrebbe essere Beatrice, la quale subito prima dell'incidente, verrà a conoscenza del losco piano dell'uomo.

A fronte di ciò, Dante potrebbe andarsene da Milano per una doppia motivazione: il ricatto subito da Marta e la scoperta sui negozi oltreoceano a marchio Paradiso fatta da Beatrice.