Anna e Salvatore hanno deciso di sposarsi il 29 aprile, data che coincide con il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore. In quell'occasione, non è detto che le cose vadano per il verso giusto, ma gli sceneggiatori potrebbero avere riservato qualche colpo di scena per chiudere la fiction, prima della pausa estiva. A tal proposito, Massimo potrebbe tornare e portare scompiglio, rovinando il matrimonio dei due fidanzati. Il papà di Irene potrebbe non vuole un uomo che cresca la figlia al posto suo. Il giovane Amato, al momento, è all'oscuro che il padre della bambina è vivo, perché Imbriani gli ha fatto credere che sua figlia sia nata dalla relazione con Quinto Reggiani, il suo primo marito.

Il Paradiso delle signore: Salvatore non sa che Massimo è il papà di Irene

Il matrimonio fra Anna e Salvatore sta per essere celebrato e la sposa custodisce un segreto. Infatti, Imbriani non ha raccontato nel dettaglio il suo passato al futuro marito e ha omesso dei particolari importanti riguardo la piccola Irene. A tal proposito, nella seconda stagione de Il Paradiso delle signore, Anna aveva dato alla luce sua figlia, nata dalla relazione con Massimo Riva, un uomo sposato che l'aveva ingannata. L'intento dell'ingegnere era quello di ottenere l'affidamento esclusivo della bambina e, a quel punto, Anna aveva lasciato Milano con Quinto. L'ex commessa e il magazziniere si erano sposati ma, purtroppo, Reggiani è morto.

Salvatore non è ancora venuto a conoscenza che il papà di Irene è vivo e non è deceduto, come le ha fatto credere la sua compagna.

Il Paradiso delle signore: le nozze di Anna e Salvatore potrebbero essere rovinate da Massimo

Massimo è riuscito a trovare Anna e a minacciarla. Nelle prime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Imbriani è tornata nel capoluogo lombardo e si è fatta aiutare da Roberto a rifarsi una vita in città.

La mamma di Irene aveva iniziato a lavorare al Circolo, successivamente è tornata a lavorare nel negozio di Vittorio. Purtroppo, Riva l'aveva rintracciata e le aveva detto che avrebbe fatto di tutto per riprendersi sua figlia. Grazie anche all'aiuto di Landi e Conti, Massimo è stato allontanato ed è sparito dalla circolazione.

Sarà veramente così? Riva avrà rinunciato a Irene o l'ingegnere tornerà in città e porterà scompiglio e dolore nella vita di Imbriani? Le nozze di Anna e Salvatore sono in pericolo?

Il Paradiso delle signore: Anna potrebbe perdere Salvatore per colpa di Massimo

Anna ha sempre avuto paura di rivelare il suo passato a Salvatore. In particolar modo, la mamma di Irene ha immaginato che il suo fidanzato non avrebbe mai accettato che la futura moglie abbia avuto una figlia prima del matrimonio, con un uomo già sposato. Se il giovane Amato scoprisse la verità sui trascorsi di Massimo e Imbriani, cosa accadrebbe? L'ingegnere è uscito veramente di scena oppure Riva sta cercando un modo per mettere i bastoni fra le ruote a Salvatore?

Il barista della Caffetteria ha sempre manifestato la sua intenzione di volere essere un papà per la piccola Irene, ignorando che, in realtà, la bambina ha già un padre. Non resta che attendere il 29 aprile, per scoprire se nell'ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore verrà celebrato il matrimonio fra Salvo e Anna o se Massimo manderà a monte le nozze.