Le puntate de Il Paradiso delle signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 11 a venerdì 15 aprile ci saranno importanti novità per due dei protagonisti della fiction. A tal proposito, le nozze di Salvatore e Anna saranno imminenti, perché il barista deciderà di organizzare il matrimonio tenendolo nascosto alla sua compagna. Purtroppo, però, ci sarà un imprevisto, perché Amato perderà l'anello di fidanzamento ma poi riuscirà a ritrovarlo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 15/4: Salvatore fissa la data delle nozze, ma non lo dice ad Anna

Salvatore e Anna sono fidanzati da qualche mese e la coppia ha deciso di convolare a nozze. Il barista della Caffetteria, infatti, nelle recenti puntate andate in onda in televisione ha chiesto alla contabile de Il Paradiso delle Signore di diventare sua moglie. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dall'11 al 15 aprile ci sarà un colpo di scena, perché Salvatore fisserà la data del matrimonio ma non lo dirà a Imbriani. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che il fratello di Tina vorrà fare una sorpresa alla sua fidanzata e, pertanto, non le dirà nulla a riguardo.

Il Paradiso delle signore, trame al 15/4: Salvatore perde l'anello per Anna

Per il giorno del suo matrimonio, Salvatore vorrà avere al suo fianco il suo socio e amico Marcello. Infatti, il giovane Amato chiederà a Barbieri di fargli da testimone nel giorno più importante della sua vita. Nel frattempo, il figlio di Agnese continuerà a organizzare la sorpresa per la sua fidanzata.

In particolar modo, Salvatore vorrà stupire Anna, consegnandole l'anello di fidanzamento. Le anticipazioni diffuse in rete, però, rivelano che ci sarà un imprevisto poco piacevole per Amato. A tal proposito, l'anello da dare ad Imbriani verrà perso.

Salvatore consegna ad Anna l'anello

Salvatore non perderà le speranze e dovrà cercare di risolvere l'imprevisto.

Grazie alla sua determinazione, il barista della Caffetteria riuscirà nel suo intento e troverà il gioiello che credeva ormai perso. A quel punto, il giovane Amato riuscirà a consegnare ad Anna l'anello. Al momento, non è chiaro come reagirà Imbriani di fronte al dono del suo fidanzato, ma è ipotizzabile che resti stupita. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire per quando sarà pianificato il matrimonio dei due innamorati e se, per l'occasione, torneranno in scena personaggi legati allo sposo, come la sorella Tina e il padre Giuseppe.