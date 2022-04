Il Paradiso delle signore prosegue per tutto il mese di maggio in tv. Dal 2 al 6 maggio 2022, infatti, andranno in onda le prime puntate della prima storica stagione della serie con protagonisti Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno.

All'epoca della messa in onda, nel 2015, la serie veniva trasmessa in prime time, dove ottenne una media di oltre cinque milioni e mezzo di fedelissimi spettatori a settimana, diventando subito un grande successo della rete ammiraglia.

Un vero e proprio tuffo nel passato per i tantissimi spettatori e fan della soap, i quali potranno tornare a rivivere le emozioni della storia d'amore tra Teresa e il perfido Pietro Mori.

Le trame de Il Paradiso delle signore 2-6 maggio 2022: Teresa tradita e va a Milano

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che dal 2 al 6 maggio 2022, saranno trasmessi i primi cinque episodi della prima storica stagione.

La protagonista è Teresa, la quale lascerà la Sicilia dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato. La ragazza deciderà di trasferirsi a Milano ed è qui che verrà a sapere che suo zio Vincenzo ha avuto dei problemi con la giustizia ed è stato arrestato.

Una volta giunta in città, Teresa incontrerà l'imprenditore Pietro Mori e sarà proprio grazie a lui che potrà cominciare il periodo di prova all'interno del celebre Paradiso delle signore, uno dei negozi di abbigliamento più in vista di Milano.

Pietro Mori in crisi sul lavoro e lascia Andreina

La situazione del Paradiso, però, non è delle migliori e Pietro Mori si ritroverà a dover ricorrere a degli aiuti finanziari per salvare il negozio.

Intanto anche il padre di Teresa si trova in una situazione non facile dal punto di vista economico: la ragazza scopre che, per salvarlo dai guai in cui si trova, dovrà sposare Salvo.

E poi ancora, le trame di queste prime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 2 al 6 maggio 2022, rivelano che Pietro spinto dal padre di Andreina, finirà per chiudere la loro relazione e quindi lascia la ragazza.

Nel frattempo, Mori dovrà mettersi al lavoro per studiare una nuova campagna pubblicitaria che possa far crescere i profitti del negozio, mentre Andreina si ritroverà ad essere sempre più umiliata e messa da parte.

Occhi puntati anche su Vincenzo che, in queste prime puntate della soap, uscirà dal carcere.

La prima stagione de Il Paradiso torna su Rai 1 in attesa della serie tv Sei Sorelle

In attesa di rivedere queste puntate in tv, l'appuntamento con i restanti 15 episodi della prima stagione de Il Paradiso delle signore è confermata nel palinsesto della rete ammiraglia Rai per tutto il mese di maggio.

Da lunedì 30, invece, al posto della soap italiana debutterà la serie spagnola Sei Sorelle, che andrà in onda per tutta l'estate in prima visione assoluta Rai.